Predsjednik Nexea: Trebao je to biti festival sporta, očekujemo odluku HRS-a

Ivan Peric CROPIX via Guliver Image

Derbi 5. kola Lige za prvaka prvenstva Hrvatske za rukometaše između Nexea i Zagreba prekinut je sedam sekundi prije kraja prvog poluvremena pri vodstvu gostiju 16:9.

U tom trenutku dosuđen je sedmerac za domaće nakon kojeg je došlo do gužve oko zapisničkog stola, delegat Ante Josić našao se na terenu, a onda je na njega slučajno naletio igrač Nexea Marko Bezjak koji je trčao prema svojoj klupi. Josić je pao na tlo te mu se odmah počela pružati pomoć.

Utakmica se nakon toga definitivno prekinula, a dan poslije oglasio se predsjednik našičkog kluba Josip Ergović.

“Iznimno mi je žao zbog ovog što se dogodilo. Potrudili smo se da napravimo praznik rukometa, potrudili smo se da bude jedna veličanstvena utakmica, organizirali smo zajedno s udrugom naših navijača druženje s navijačima Zagreba da pokažemo jednu ljepšu stranu sporta, da se izvan terena možemo družiti zajedno. Naši i njihovi navijači postali su prijatelji, sve je upućivalo na to da će to biti festival sporta, a bolji neka pobjedu zasluži na terenu. I onda se dogodi ovo što se dogodilo, i zbog čega iskreno žalim.”

Dotaknuo se Bezjaka.

“Maksimalno vjerujem Marku Bezjaku da nikakve namjere tu nije bilo. On je za delegata, gospodina Josića kojeg iznimno cijenim, zapeo ramenom dok je kao isključeni igrač koji je dobio dvije minute izlazio kroz prostor za izmjene. I tada je ramenom zakačio gospodina Josića, zbog čega mi je iskreno žao. Isto tako, htio bih naglasiti da Marko Bezjak tvrdi da u životu nikad ni na kog nije nasrnuo, i da nikad nikog nije fizički napao. To je igrač koji je osvajao Ligu prvaka, koji je dugogodišnji reprezentativac Slovenije i za kojeg svi koji ga poznaju tvrde da je vrlo blage naravi, tako da jednostavno on nije taj da bi nekog fizički namjerno napao. Ponavljam, taj događaj ne opravdava ništa. Iznimno mi je žao što se utakmica nije mogla nastaviti, a za sve dalje očekujemo odluku Hrvatskog rukometnog saveza.”

Bilo je priče i oko sankcija…

“Ne mogu reći što će se dogoditi, čekamo odluku saveza, pa ćemo sukladno toj odluci djelovati dalje.”

Za kraj je Ergović rekao:

“Nije dobro kada netko ide dolijevati ulje na vatru. Ovo je bio jedan nesretan događaj koji je vrlo loš za hrvatski rukomet i mislim da bi bilo fer da pokušamo smanjiti tenzije, a ne još nadolijevati ulje na vatru, i ti komentari nisu dobronamjerni. Htio bih naglasiti da zahvaljujem publici koja nas je fantastično bodrila, koja je uvijek naš osmi igrač. Hvala njima i svim simpatizerima i prijateljima kluba, i svima onima koji su nam slali pozive i poruke potpore.”