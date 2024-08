Zaveslajte i zaplivajte: Pridružite se SUP regati i Akvatlonu u Poreču

Podijeli :

Porečki delfin, već dobro poznata sportska manifestacija, ove godine donosi još više uzbuđenja.

Ovogodišnje izdanje održat će se 30. i 31. kolovoza na porečkoj plaži Parentino i nudi bogat program za sve ljubitelje sporta i rekreacije. Kao dio ovogodišnjeg programa organizatori predstavljaju i dva nova natjecanja koja će zasigurno privući pažnju sudionika i posjetitelja – SUP regatu i akvatlon.

Porečki delfin nastavlja sa svojom dugogodišnjom tradicijom, a 23. izdanje po redu donosi velike promjene i pregršt sadržaja. Osim plivačkog djela natjecanja, koje će i dalje biti središnji dio festivala, uvode se nova uzbudljiva natjecanja i aktivnosti. Pa tako na programu ovogodišnjeg Delfina imate prilike pogledati vaterpolo turnir s domaćim i stranim ekipama, kao i sudjelovati na AKVATLON natjecanju te SUP regati.

Kao relativno nov, ali iznimno popularan sport, standup paddleboarding poznatiji kao SUP, nudi priliku svim sudionicima da uživaju u veslanju kroz prekrasan porečki akvatorij. Ova regata na rasporedu je u petak 30.8. od 18 sati. Regata je otvorena za sve razine, od početnika do iskusnih sportaša, a natjecatelji moraju doći sa svojom SUP daskom i veslom te sportskim duhom. Sudjelovanjem u SUP regati natjecatelji će moći testirati svoju izdržljivost i spretnost u izazovnoj, ali iznimno zabavnoj utrci na vodi.

Uz SUP regatu, istog dana održat će se i akvatlon – izazovna multisportska disciplina koja spaja plivanje i trčanje. Sudionici će prvo plivati, a zatim trčati, što ovu disciplinu čini dinamičnom i zanimljivom za sve ljubitelje fizičkih izazova, dok istovremeno testira izdržljivost, snagu i mentalnu fokusiranost. Akvatlon natjecanje održat će se u petak 30.8. s početkom u 17 sati sa startom na Parentino plaži.

Prijave su otvorene za sve zainteresirane, a mjesto sudjelovanja možete osigurati putem službene web stranice manifestacije ili na plaži neposredno prije natjecanja.

Uz glavno rekreativno plivačko natjecanje te SUP i akvatlon, manifestacija će uključivati i brojne popratne aktivnosti poput vaterpola, jedrenja i zabavne igre cornhole. Ovi dodatni sadržaji osiguravaju da svaki posjetitelj pronađe nešto za sebe, bilo da je riječ o sportskim izazovima ili opuštanju i zabavi.

Pozivamo sve zaljubljenike u sport i rekreaciju da nam se pridruže 30. i 31. kolovoza u Poreču. Bilo da želite sudjelovati u natjecanju ili jednostavno uživati u zabavnom i sportskom vikendu, Porečki delfin 2024. pravo je mjesto za vas!

Za prijavu i više informacija posjetite službenu web stranicu manifestacije Porečki delfin.