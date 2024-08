Podijeli :

U petak i subotu (16. i 17. kolovoza), održat će se veliko finale PRO 3x3 Tour 2024. driven by Opel, serije spektakularnih međunarodnih turnira u 3x3 košarci, a poprište zanimljivih nadmetanja ponovno će biti prekrasni Krešimirov grad – Šibenik. Kao i finale prošlogodišnje, druge sezone PRO 3x3 Toura, i ovaj će se Završni turnir odigrati u „špici“ ljetne turističke sezone u samom središtu grada na atraktivnoj lokaciji – na glavnom šibenskom Trgu Poljana! Prijenos je samo na našem Sport Klubu.

Podsjetimo, ovogodišnje izdanje PRO 3×3 Toura ukupno traje više od tri mjeseca, a održava se na ukupno 10 top lokacija, većinom u središtima gradova, diljem Hrvatske. Tour je otvoren prvim izlučnim turnirom 10. i 11. svibnja u Trogiru, a potom je uslijedilo još osam dvodnevnih turnira koji su redom uspješno realizirani u Hvaru, Umagu, na odmorištu Rebri (Istarski ipsilon), u Zaboku, Donjem Miholjcu, Zagrebu i Novoj Gradiški.

Na njima su vrhunske međunarodne 3×3 ekipe, osvajanjem pojedinih postaja PRO 3×3 Toura i prikupljanjem dovoljnog broja FIBA bodova, osigurale svojem mjesto u velikom šibenskom finalu. Najuspješnijim ekipama s devet matičnih PRO 3×3 turnira pridružuju se i najbolji sudionici s pet inozemnih partnerskih turnira, organiziranih tijekom lipnja i srpnja 2024. u Pečuhu (Mađarska), Murskoj Soboti (Slovenija), Madridu (Španjolska) te Živinicama i Aleksandrovcu (Bosna i Hercegovina). Tako će ukupno 26 kvalitetnih ekipa iz više europskih zemalja u čak tri različite kategorije – seniorskoj Elite Men i juniorskoj U-19 (muškarci) te, prvi put, Open Women (žene) – odmjeriti snage na velikom Završnom turniru u glavnom gradu Šibensko-kninske županije.

Posrijedi je jedinstven sportsko-turističko-edukativni događaj koji ima i snažnu natjecateljsku komponentu. Prvoga dana Završnog turnira (petak, 16. kolovoza) u poslijepodnevnim i večernjim satima, u trajanju od 17:00 do otprilike 23:00 (s kratkim stankama između utakmica za zabavne sadržaje i nagradne igre), bit će organizirana natjecanja po skupinama momčadi u seniorskoj muškoj kategoriji Elite Men, a najbolji će se plasirati u završnicu koja će se igrati večer kasnije, u subotu, 17. kolovoza. Pobjednička ekipa u ovoj kategoriji osvojit će novčanu nagradu od 2.000 eura, drugoplasiranoj će pripasti 600 eura, a trećeplasiranoj ekipi 400 eura, dok će momčadi koje zauzmu od 4. do 6. mjesta dobiti po 200 eura. No, najbolja muška seniorska momčad u Šibeniku osvojit će i nešto mnogo važnije. PRO 3×3 Tour 2024. driven by Opel ponovno ima prestižan status FIBA Quest za Elite Men kategoriju pa će pobjednik Završnog turnira u Šibeniku putovati na FIBA 3×3 World Tour Masters koji će se održati 12. i 13. listopada 2024. u Amsterdamu (Nizozemska)!

Program drugoga dana Završnog turnira (subota, 17. kolovoza) počinje već oko 10:00 i traje cijeloga dana, sve do kasnih večernjih sati. U prijepodnevnim i ranim poslijepodnevnim satima igrat će se kvalifikacijske utakmice u juniorskoj U-19 i ženskoj Open Women kategoriji. Od 16:00 do 17:30 na rasporedu su već uvriježeni bogati sadržaji za djecu i mlade, nazvani Kids Day, kao i edukacija o 3×3 košarci za igrače, suce, pomoćne suce, djecu i gledatelje. Od 17:30 do 23:30 slijedi najzanimljiviji dio – završne utakmice u sve tri kategorije, nakon kojih će se doznati i ukupni pobjednici ovogodišnjeg PRO 3×3 Tour 2024. driven by Opel !

Osim toga, gledatelji će ponovno imati prigodu sudjelovati u zanimljivim nagradnim igrama, šutiranju dvica i slobodnih bacanja te osvojiti promotivne proizvode i poklone sponzora i donatora. U Šibeniku će također biti održana i promocija jedinstvenih interaktivnih majica ovogodišnjeg Toura, a organizatori će nagraditi i najbolje fotografije finalnih utakmica koje će snimiti i poslati im gledatelji. Uz to, organizatori su pripremili i posebno iznenađenje za gledatelje, a na punim tribinama uz teren ponovno se očekuju i poznate osobe.

Detaljniji program i raspored oba dana Završnog turnira u Šibeniku može se pronaći na ovoj poveznici: https://play.fiba3x3.com/events/7b5ae30b-db55-4490-aea1-8db5a6511a88/schedule

U Šibeniku će se, u Elite Men kategoriji, za put u Amsterdam boriti ovih 14 ekipa: 3×3 Bijeljina, 3×3 Srebrenik, Aluplastik Živinice, Cedevita Olimpija, Derventa, KA-BA, Konkvistadori, Laćarak, Liman Cerex, Medic Plus Modriča, Podgorica Kodio, Sportko, Vlasenica 3×3 i Voli Voli.

U juniorskoj U-19 kategoriji snage će odmjeriti sljedećih 9 momčadi: 3×3 Laćarak, 3×3 Osijek Zvjezdice, Limarija Vasilić, Nikad duja, Nitui, Pacovi, Vedi, Vinkovci 3×3 i Široki.

U ženskoj Open Women kategoriji, koja je u okviru PRO 3×3 Toura ove godine organizirana prvi put, u samoj završnici ogledat će se 3 ekipe: Melem, Mo-Sa i Nije priša.

Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i u prelijepom ugođaju Dalmacije i Jadranskog mora uživaju u potezima 3×3 majstora. Dođite i zabavite se uz vrhunsku košarku, odličnu glazbu i zanimljive popratne programe! Ulaz na sva događanja je slobodan, a izvrsna zabava je zajamčena.

PRO 3×3 Tour organizira Udruga PRO 3×3, uz potporu Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te tvrtke Energy Basket d.o.o. Glavni sponzor je Opel, a sponzori su još HEP, Jamnica ProSport, Bigraf, Jana, Hell, Lenovo, Mediteran produkcija, Enlio, Tahograf, Antao 2002 i Aircash. Medijski pokrovitelji i partneri su Sportklub i Pixsell Photo & Video Agency.

Partneri i suradnici velikog finala u Šibeniku su Grad Šibenik i Turistička zajednica grada Šibenika, a lokalni medijski partneri su Radio Šibenik i Radio Ritam.