Pripreme za OI, Tucak: Ovo je emocionalna utakmica

Tonci Vlasic CROPIX via Guliver Images

Hrvatski vaterpolisti, aktualni svjetski prvaci i europski doprvaci, ušli su u završnu pripremnu etapu uoči Olimpijskih igara u Parizu. Barakude su naime u Šibeniku na pripremama od 10. srpnja, a od srijede, 17. srpnja navečer s njima će naredna tri dana sparirati reprezentacija SAD-a. Utakmica će se odigrati u petak, 19. srpnja na otvorenom bazenu Crnica, s početkom u 20.30 sati.

“To će nam biti zadnja provjera pred odlazak u Pariz s vrlo jakim suparnikom – veli izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak, te naglašava.

– Po osobnom sudu, SAD će u Parizu spadati u sam vrh kandidata za odličje. Radi se o uistinu sjajnoj reprezentaciji i za nas je to fantastična provjera za vidjeti što smo napravili u ovom razdoblju dosad. Vjerujem da je iza nas istinski kvalitetan i dobar rad. Vjerujem da smo otklonili neke nedostatke s turnira na Sardiniji, a koji su ondje bili vidljivi. Jednako tako mislim da smo podignuli razinu naše igre i kroz sparinge i igre koje smo imali ranije, odnosno koje smo odradili na našim treninzima. Zato će nam utakmica s Amerikancima biti stvarno prava provjera, te ćemo tada biti pametniji kako će izgledati naša igra. Vjerujem da smo u ovom trenutku odigrali uistinu velik posao.”

Jedan od onih na koje se odnosi i izbornikova izjava o velikom obavljenom poslu je i Luka Bukić. Jedan od već odabranih 13 olimpijaca za Pariz, najavio je i predstojeću utakmicu s Amerikancima.

“To nam je zadnja pripremna utakmica prije Igara. Dobro će nam koristiti kako bi vidjeli što nam možda još nedostaje. Mislim da rezultatski nije bitna, ali je dobar pokazatelj za uvod u Pariz. Nadam se da ćemo dobro odigrati i da će publika uživati – pripomenuo je Luka Bukić i pozvao navijače na Crnicu u petak.

– Stvarno se nadam da će doći u što većem broju. Prijašnje pripremne utakmice, još od Zagreba, bile su pune tribine, pa se nadam da će tako biti i sada.”

Utakmica, neovisno o tomu što je ‘samo’ pripremna ili prijateljska, za izbornika Tucka vrlo vjerojatno ipak ‘nosi’ posebnu emociju poradi činjenice što se igra u njegovom rodnom gradu, Šibeniku.

“Naravno da postoji, da imam neki drukčiji osjećaj kada sam u svojem gradu i na svojem bazenu. To je bazen na kojem sam kao dijete počeo igrati vaterpolo, ovdje je počela i moja trenerska karijera, tu u Šibeniku. Naravno da mi je to onda malo drukčije nego negdje drugdje, a ja vjerujem da će bazen odnosno tribine biti ispunjene do posljednje mjesta. Znam koliko ljudi ovdje vole i poštuju vaterpolo, te našu reprezentaciju. Zato sam uvjeren da ćemo svi zajedno uživati u predivnom ambijentu. Rezultat jest najmanje važan, ali ćemo dati sve od sebe da ipak pobijedimo i u toj utakmici”– zaključio je izbornik Barakuda, Ivica Tucak.

Ulaznice za utakmicu Hrvatska – SAD (petak, 19. srpnja, 20.30 sati, Šibenik, otvoreni bazen Crnica) mogu se kupiti po cijeni 5 eura u sustavu adriaticket.org. Međutim, postoji dakako opcija kao i za nedavnu zagrebačku utakmicu protiv Mađarske, a to je besplatan ulazak za sva koji dođu s hrvatskim navijačkim obilježjima, odjeveni u navijačke majice, s našim vaterpolskim kapicama i slično.