Predsjednik MOO-a: Ruska vlada je sve agresivnija prema olimpijskom pokretu

Ruska vlada postaje sve agresivnija prema Međunarodnom olimpijskom odboru (MOO) kako se približavaju Olimpijske igre u Parizu, rekao je predsjednik MOO-a Thomas Bach.

MOO će dopustiti ruskim i bjeloruskim sportašima nastup u Parizu, ali kao neutralni sportaši bez zastava, grbova ili nacionalnih himni.

Ruski ministar sporta Oleg Matjtsin prošli tjedan je kazao Rusija ne bi trebala bojkotirati OI unatoč ograničenjima za svoje sportaše koje je MOO uveo zbog ruske invazije na Ukrajinu.

“Što se tiče njihovog sudjelovanja, čuli smo prilično ljubazan signal (od ruskog ministra sporta)… ali s druge strane, vidjeli smo i vrlo agresivne komentare vlade,” rekao je Bach za francuski dnevnik Le Monde.

Dodao je da će se o njihovom sudjelovanju na otvaranju i zatvaranju raspravljati u utorak i srijedu na Izvršnom odboru MOO-a.

“MOO ne komentira, ali možemo vidjeti kako agresivnost vlade raste iz dana u dan, protiv MOO-a, protiv Igara, protiv mene,” dodao je.

“Oni se kreću od ‘fašista’ do ‘rušitelja Igara i olimpijskog pokreta’. I sve to dolazi od ruskih dužnosnika. Ne znam dolazi li to od samog Vladimira Putina, ali napadi dolaze sa svih razina,” poručio je prvi čovjek MOO-a.

Bach je također, odbacio ideju da izraelski sportaši sudjeluju kao neutralni u Parizu usred rastućih kritika zbog izraelske vojne kampanje protiv Hamasa u Gazi.

“Stvari su vrlo jasne. Za razliku od Ruskog olimpijskog odbora, Izraelski olimpijski odbor nije prekršio Olimpijsku povelju,” rekao je Bach.

“Ruski olimpijski odbor želi izvršiti svoju vlast nad regijama koje je anektirala ruska vlada. To je kršenje teritorijalnog integriteta i Nacionalnog olimpijskog odbora Ukrajine. U olimpijskom svijetu već 30 godina imamo ono što politički svijet naziva dvodržavnim rješenjem: imamo Izraelski nacionalni olimpijski odbor i Palestinski nacionalni olimpijski odbor. Ova dva nacionalna olimpijska odbora mirno koegzistiraju 30 godina,” dodao je.

Bach je jamčio da će u Parizu biti palestinskih sportaša.

“Ako se ne kvalificira dovoljno palestinskih sportaša, mi ćemo ih pozvati. Moći ćemo se osloniti na naš olimpijski program solidarnosti, koji propisuje da je potrebno najmanje šest sportaša po Nacionalnom olimpijskom odboru”, rekao je.