Argentina i Brazil igrat će finale SP-a u futsalu

xErikasxOvcarenkox via Guliver

U finalu desetog izdanja svjetskog futsalskog prvenstva u Uzbekistanu igrat će Brazil i Argentina.

Nakon što je Brazil u srijedu pobijedio Ukrajinu s 3-2, Argentina je danas identičnim rezultatom porazila Francusku.

Za Brazil će to biti sedmo finale, a “Selecao” je do sada slavio rekordnih pet puta, dok je Argentina ušla u treće uzastopno finale, a za sada ima jednu titulu.

Premda su Brazil i Argentina osvojili ukupno šest naslova svjetskih prvaka, zanimljivo nikada nisu igrali međusobno u finalima.

Argentina je povela u trećoj minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Kevin Arrieta, no samo tri minuta kasnije udarcem izvana je izjednačio Nicolas Menendez. Zanimljivo, francuski reprezentativac je u svibnju ove godine potpisao ugovor za makarsko Novo Vrijeme.

No, radost francuskih igrača nije dugo trajala. Claudino je u osmoj minuti vratio “Gauče” u vodstvo. U posljednjim trenucima prvog dijela Francuska je bila korak do izjednačenja, sjajno je pucao Abdessamad Mohammed no pogodio je prečku od koje se lopta odbila na gol crtu. Suci su provjeravali je li lopta možda prošla gol liniju, presudili su da nije.

Francuska je ipak zasluženo izjednačila u 25. minuti. Pucao je Menendez, golman Sarminetno je obranio, a Mamadou Toure pospremio odbojanac.

Tri pol minute prije kraja susreta Argentina dolazi u svoje treće vodstvo nakon što je Arrieta zabio sa 10 metara nakon šestog francuskog akumuliranog prekršaja. “Tricolori” su odmah povukli golamana kako bi u preostalom vremenu u napadu imali igrača više, ali nisu uspjeli izjednačiti.

Brazil je u srijedu pobijedio Ukrajinu sa 3-2. Peterostruki svjetski prvaci Brazilci teškom su mukom došli do finala protiv žilavih Ukrajinaca, koji su prvi poveli u 18. minuti preko Černiavskog. Brazilci su u dvije minute drugog dijela preokrenuli autogolom Semenčenka (21) i golom Dyega (22), da bi utakmicu u neizvjesnost opet odveo Korsun (29). Gol vrijedan pobjede Carioca zabio je Dyego iz penala četiri minute prije kraja.

Susret za broncu između Ukrajine i Francuske, te finale Brazila i Argentine na rasporedu su 6. listopada.