Yamal otkrio: ‘Messi je bio dobar, ali Neymar je moj idol’

Lamine Yamal već neko vrijeme igra na vrhunskoj razini u klubu poput Barcelone, a ima tek 17 godina. Već je španjolski reprezentativac i nastupa na poziciji na kojoj je nekada igrao Lionel Messi. Međutim, Argentinac mu nije omiljeni nogometaš.

Yamalov stil igre već je prepoznatljiv, iako ima samo 17 godina. Izuzetno je brz, okretan i agresivan, a ove sezone u La Ligi postigao je pet golova i upisao čak deset asistencija.

Igra uglavnom na desnom krilu, poziciji na kojoj je Messi ostavio neizbrisiv trag u povijesti Barcelone. Ipak, Yamal nije odrastao s Messijem kao idolom, već s njegovim nekadašnjim suigračem iz vremena provedenog u katalonskom klubu:

“Kad sam imao pet godina, gledao sam Neymara kako igra za Santos. Dvije godine kasnije upoznao sam ga na Camp Nouu. Bio je to nevjerojatan osjećaj. Da, Messi je također bio u Barceloni, fantastičan igrač, ali Neymar je nešto posebno. Oduvijek je bio i bit će moj idol. Neymar je zvijezda i legenda nogometa,” rekao je Yamal u intervjuu za CNN.

Yamal se vrlo rano našao u središtu pažnje, no to nije negativno utjecalo na njega, barem ne prema onome što se može vidjeti. Kako on komentira svoju situaciju?

“Sve se dogodilo vrlo brzo. To nije normalno za jednog tinejdžera, ali je lijepo. Sjajno se osjećam što postižem uspjehe. Sve to ostavljam iza sebe i gledam prema budućnosti. Ipak, trudim se uživati u trenutku, jer me mama od malih nogu učila tome.”

Dok se njegovi vršnjaci brinu samo o školskim obvezama, Yamal, kao zvijezda Barcelone, nije oslobođen ni domaćih zadataka:

“Moram ići na nastavu svaki dan i raditi domaće zadaće. Zaista svaki dan obavljam školske obveze. Ipak, imaju razumijevanja – ako je neka važna utakmica, poštede me. Ali, ako vide da imam manje klupskih obveza, odmah mi daju i dodatnu zadaću,” otkriva Lamine Yamal.

Mladi krilni napadač briljira i ove sezone. Uz sjajne nastupe za Barcelonu, s 17 godina već je jedan od ključnih igrača reprezentacije Španjolske.