VIDEO / Loš početak Rijeke! Omonia rano povela na Rujevici

Conference League 26. velj 202619:04 0 komentara

Rijeka nije dobro započela uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Omonije. Gosti s Cipra su odlično otvorili utakmicu, a dobar početak okrunili su golom u 13. minuti, a mrežu je zatresao Muamer Tanković. Pogledajte gol...

