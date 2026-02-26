VIDEO / Loš početak Rijeke! Omonia rano povela na Rujevici

Rijeka nije dobro započela uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Omonije. Gosti s Cipra su odlično otvorili utakmicu, a dobar početak okrunili su golom u 13. minuti, a mrežu je zatresao Muamer Tanković. Pogledajte gol...
Rijeka nije dobro započela uzvratnu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Omonije. Gosti s Cipra su odlično otvorili utakmicu, a dobar početak okrunili su golom u 13. minuti, a mrežu je zatresao Muamer Tanković. Pogledajte gol...
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!