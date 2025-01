Uremović: Možemo se nadati što boljim igrama u budućnosti

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U pobjedi Hajduka protiv Osnabrücka (1:0), Filip Uremović odigrao je drugo poluvrijeme.

“Noge su teške, ovo nam je bila prva pripremna utakmica protiv nezgodnog protivnika. Glavni cilj je bio da se nitko ne ozljedi, da istrčimo utakmicu s ovim teškim nogama i da se što bolje pripremimo za nastavak” – rekao je Uremović, a na pitanje o snazi njemačkog trećeligaša odgovorio je:

“Njemački trećeligaši su vrlo ozbiljne momčadi, to su profesionalne lige. Nije me to nimalo začudilo, štoviše očekivao sam ovakvu utakmicu. Solidno smo ušli u utakmicu. Naravno, bilo je dosta grešaka zbog teških nogu, ali najbitnije je bilo istrčati utakmicu, napuniti noge i zadržati ritam treninga koji su dosta dobri na ovom lijepom terenu te se možemo nadati što boljim igrama u budućnosti.”

O uvjetima u Španjolskoj:

“Šef je inzistirao da dođemo ovdje zbog kvalitete terena, a to je ono što nam najviše fali u Splitu. Svi smo zadovoljni uvjetima, o uvjetima vam terena ne treba ni pričati. Mladi igrači uče tu s nama. Najbitnije je da smo svi zdravi izašli iz ove utakmice, da nema nikakvih ozljeda”, zaključio je Uremović.