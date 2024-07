Debakl Partizana u borbi za Ligu prvaka, ‘pregazili’ ih Ukrajinci

Podijeli :

Kacper Pacocha/Newspix.pl via Guliver

Prošle sezone danski Nordsjælland napunio je mrežu crno-bijelih, a večeras su poraženi od kijevskog Dinama u Poljskoj (6:2) i nada za plasman u treće kolo Lige prvaka gotovo da i ne postoji.

Poveo je Partizan u 22. minuti iz penala koji je zabio Matheus Saldanha. A zatim je uslijedila golijada Dinama do kraja prvog poluvremena. Pogađali su Mikola Šaparenko, Volodimir Bražko i Oleksander Karavajev i sve to u razmaku od 40. do 46. minute. Dinamo je na odmor otišao s prednošću 3:1.

Zatim je u 55. na 4:1 povisio Kabaev, da bi na 4:2 smanjio ponovno Saldanha. Za kijevsku momčad još su zabijali Popov (83′) i Pikaljonok u 92. minuti.