VIDEO / Prisjetimo se poraza Hrvatske u Portugalu, tko će iz te postave krenuti u Splitu?

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom ključna je utakmica u borbi za četvrtfinale Lige nacija. U Splitu u ponedjeljak dočekuje Portugal.

Hrvatskoj pobjeda ili remi sigurno donose četvrtfinale, a u nekim kombinacijama može proći i s porazom. Kako god, izabranici Zlatka Dalića nisu uspjeli u naumu da ta posljednja utakmica protiv Portugala (ponedjeljak, 20:45) bude revijalna i rezultatski manje važna.

Porazom u Glasgowu od Škotske Hrvatska je ostala na sedam bodova i tako odškrinula vrata drugog kruga upravo Škotima. Oni u ponedjeljak igraju protiv Poljske u gostima. Još uvijek je Hrvatska u povoljnom položaju zbog tri boda više u odnosu na Škotsku i Poljsku te još uvijek ovisi sama o sebi.

Portugal je rasterećen jer je već osigurao prvo mjesto, a u Split je došao bez nekoliko važnih igrača, u prvom redu Cristiana Ronalda i Bruna Fernandesa. To samo na papiru znači da bi Hrvatskoj moglo biti lakše, no u zbilji to vrlo lako može biti i dvosjekli mač jer oni koji budu igrali umjesto Ronalda i Fernandesa možda će biti još motiviraniji nego što bi ova dvojica bila.

A kad tome dodamo da Portugal sada već tradicionalno ne odgovara Hrvatskoj i da je jednom već slavio u Splitu, 2020. godine, jasno je kako Dalićevim Vatrenima neće biti nimalo jednostavno. Čak ni uz pun Poljud.

Prije dva i pol mjeseca Hrvatska je upravo protiv Portugala otvorila skupinu Lige nacija. Portugalci su u Lisabonu pobijedili 2:1 uz gol i autogol Dioga Dalota te gol Ronalda.

Dalić je tada na teren od prve minute poslao postavu: Livaković, Šutalo, Pongračić, Gvardiol, Jakić, Pašalić, Kovačić, Baturina, Sosa, Modrić i Kramarić, a igrali su još Ćaleta-Car, Matanović, L. Sučić, P. Sučić i Perišić.

U petak u Glasgowu Dalić je za razliku od te lisabonske utakmice igrao s četvoricom u obrani, a u Splitu bi se mogao vratiti formaciji s trojicom.

Na vrata se vraća Livaković koji je propustio Škotsku zbog isključenja protiv Poljske. Otraga bi trebali biti Šutalo, Ćaleta-Car i Gvardiol, na wing-backovima Perišić desno i Sosa lijevo, u sredini Modrić i Kovačić te ispred njih istureniji vjerojatno Luka Sučić ili Baturina, a u napadu Kramarić te Budimir ili Matanović.

