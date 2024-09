Mourinho: To nema smisla, osjetio sam nepoštovanje

Podijeli :

AP Photo/Francisco Seco via Guliver

Jose Mourinho nedavno je doživio prvi poraz kao trener Fenerbahčea, kada je njegova momčad izgubila 3:1 od Galatasaraya u 6. kolu turskog prvenstva.

Nakon utakmice, Mourinho je kažnjen zbog prigovora na, kako je sam istaknuo, tretman kakav ne pamti. Portugalac je izjavio da je namjeravao prisustvovati konferenciji za medije, ali da je umjesto toga prema njemu iskazano nepoštovanje.

“Nikad u 24 godine nisam izbjegao presicu, posebice ne nakon poraza. Nikad me nije bilo strah novinara, pitanja ili konferencije za medije”, započeo je Mourinho i nastavio:

“Nema nikakvog smisla čekati 75 minuta na početak presice. Utakmica je bila završila. Čestitao sam suparničkom treneru, odmah dao kratku izjavu i onda 70 minuta čekati da počne konferencija. Pokušao sam ići, bio sam na vratima sobe, ali nije mi to bilo dozvoljeno. To nema veze s rezultatom, samo s time je li nešto u redu ili nije. Žao mi je, ali to je nepoštivanje. Osjećam da me se nije poštivalo.”

