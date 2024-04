Tuchel: Polufinale protiv Reala djeluje kao da je finale

Podijeli :

Passion2Press MarkusxFischerx via Guliver

Zvijezde Bayerna Jamal Musiala i Leroy Sane upitni su nastup u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, u kojoj će Bavarci u utorak (21 sat) u Muenchenu ugostiti Real Madrid.

“Postoji nekoliko odluka koje ćemo donijeti u zadnji tren, kao što je to slučaj s Jamalom i Leroyem”, rekao je Bayernov trener Thomas Tuchel na konferenciji za medije u ponedjeljak.

Musiala osjeća bol u koljenu, a Saneu problem predstavlja bol u preponama. Tuchel je najavio da će odluku o njihovom nastupu donijeti nakon posljednjeg treninga uoči utakmice.

Nešto su bolji izgledi za nastup Konrada Laimera, koji je tijekom subotnjeg dvoboja s Eintrachtom zamijenjen zbog ozljede gležnja, ali situacija nije obećavajuća za dvojicu stopera, Dayota Upamecana koji je također ozljedio gležanj, i Matthijsa de Ligta, kojeg muči bol u koljenu.

Tuchel je već prije najavio da će na raspolaganju imati Sergea Gnabryja, koji je zadnji nastup imao prije tri tjedna, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka protiv Arsenala.

Bayern i Real Madrid su kroz povijest Lige prvaka i Kupa prvaka odigrali ukupno 26 utakmica, po čemu su rekorderi ovog natjecanja kad su u pitanju međusobni dvoboji.

“Ovo polufinale djeluje kao da je finale. To je svakako vrlo važan dvoboj, utakmica s velikim odjekom”, dodao je Tuchel kojemu je Liga prvaka posljednje natjecanje u kojem ima priliku ostaviti značajniji trag u svom mandatu na klupi Bayerna, koju će napustiti po završetku sezone.

Bavarci su pod njegovim vodstvom izgubili utrku s Bayerom za naslov prvaka Njemačke, koji su osvajali 11 puta zaredom od 2013.

S druge strane, Real Madrid je gotovo pa sigurno novi prvak Španjolske, a izbacivanjem branitelja naslova Manchester Cityja u četvrtfinalu, “kraljevskom klubu” je ponovno na dohvat ruke i pehar “s velikim ušima”, koji je madridska momčad osvojila rekordnih 14 puta.

Ove dvije momčadi se nisu susrele u posljednjih šest godina u Ligi prvaka, a recentna povijest njihovih dvoboja je uvjerljivo na strani madridskog kluba. Bayern je posljednji put uspio izbaciti Real u nokaut fazi Lige prvaka prije 12 godina, kad je Toni Kroos još uvijek nosio dres Bavaraca.

No, otkako je na Santiago Bernabeu došao Luka Modrić, Real je Bayernu postao nepremostiva prepreka. Madriđani su preko Bayerna došli do finala 2018. i 2014., a 2017. su izbacili Bavarce u četvrtfinalu. U svim tim susretima, Real je pobjeđivao na Allianz Areni. Bayern je posljednji put pobijedio Real pred svojim navijačima u polufinalu 2012. (2-1), a onda u uzvratu uspio u raspucavanju s 11 metara doći do finala.

“Sastaju se dva velika kluba. Znamo da Real ima iskusnu i vrlo kvalitetnu momčad. Ključno će biti naći pravu ravnoežu između napadačkog nogometa i obrane. Želimo povoljan rezultat i dobru startnu poziciju za uzvrat”, izjavio je 29-godišnji polivalentni nogometaš Bayerna Joshua Kimmich.

Uzvrat je na rasporedu u srijedu, 8. svibnja, u Madridu.