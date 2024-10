Totti se u 49. godini vraća u Serie A? ‘Nikad ne reci nikad’

Cijelu svoju karijeru proveo je u Romi, gdje je u 786 nastupa postigao 307 golova i osvojio naslov prvaka Italije 2001. Osvojio je i dva kupa te Superkup, a s reprezentacijom Italije bio je svjetski prvak 2006. godine. Iako je završio profesionalnu karijeru prije sedam godina, sada razmišlja o povratku u nogomet.

“Bilo je klubova iz Serie A koji su me zvali. Priznajem da su me malo natjerali na razmišljanje. Teško je ostvarivo, no nikad ne reci nikad u životu.”

“Ima igrača koji su igrali puno godina nakon završetka karijere. Ovisi i gdje igraš, ali ako bih se vratio u Serie A, morao bih dobro trenirati.”

Gazzetta dello Sport piše da to i nije toliko bezazlena ideja. Totti se pokušavao posljednjih mjeseci vratiti u Romu na neku direktorsku poziciju, no nije mu uspjelo.

“Za 2-3 mjeseca bio bih spreman. Još uvijek igram s 48 godina. Pola sata, dvadeset minuta… Da radim nešto takvo ludo, napravio bih to u Italiji, ne u inozemstvu”, završio je Totti.

Totti je istaknuo da nikada ne bi prihvatio ponudu Lazija, dok je spomenuo Inter kao klub koji ga je kontaktirao. Tijekom karijere igrao je na poziciji polušpice i napadača te je nekoć bio jedan od najboljih nogometaša na svijetu.