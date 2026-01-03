Talijani oduševljeni Modrićevom predstavom: Evo što pišu o igraču utakmice u pobjedi Milana

Podijeli :

xLuigixCanu IPAxSportx by Guliver

Milan je u 18. kolu Serie A došao do minimalne, ali iznimno važne pobjede na gostovanju kod Cagliarija (1:0) te se učvrstio na vrhu ljestvice, a još jednom je u središtu pozornosti bio Luka Modrić.

Prvo poluvrijeme proteklo je bez pogodaka, dok su Rossoneri u nastavku brzo riješili pitanje pobjednika. Presudni trenutak dogodio se kada je Rafael Leão preciznim udarcem iskoristio asistenciju Adriena Rabiota i doveo Milan u vodstvo. Do kraja susreta ritam je pao, prilika je bilo malo, a rezultat se više nije mijenjao.

Luka Modrić ponovno je pokazao zašto uživa ogroman ugled u Italiji. Hrvatski kapetan odradio je svih 90 minuta i bio među najistaknutijim igračima na terenu. Sigurno je kontrolirao igru u veznoj liniji, uputio jedan udarac u okvir gola, imao 68 točnih dodavanja, od čega tri ključna, uz tri izbija­nja lopte i četiri osvojena duela.

Talijanski mediji nisu štedjeli pohvale na njegov račun.

Eurosport (7) istaknuo je da je Modrić uvijek bio na pravom mjestu u pravo vrijeme, gotovo bez pogrešnih dodavanja, te da je iz slobodnog udarca bio blizu pogotka, nazvavši ga – profesorom.

Calciomercato (7) opisao ga je kao pravog “maestra” koji je odigrao lekciju igre ispred obrane, naglasivši njegovu inteligenciju, kvalitetu u oduzimanju lopti i agresivnost bez posjeda. Dodali su i da je samo sjajna obrana Caprilea spriječila Modrića da postigne još jedan pogodak u dresu Milana.

Tuttomercato (6.5) naglasio je njegovu mirnoću i zrelost, posebno u trenucima kada je momčad bila pod pritiskom, dok je SempreMilan (7.5) ocijenio da je nastavio odličnu formu još jednom vrhunskom partijom, ističući njegov doprinos u organizaciji igre, ali i u obrambenim zadacima. Prema njima, Modrić je bio u najužem krugu kandidata za igrača utakmice, zajedno s Rabiotom.