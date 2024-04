Stojković se trebao vratiti na teren, ali – opet se ozlijedio

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Mladi veznjak Dinama muku muči s ozljedama.

Luka Stojković došao je u Maksimir krajem kolovoza. Za Dinamo je odigrao 25 minuta protiv Sparte i odmah se ozlijedio i to prilikom zagrijavanja uoči susreta s Rijekom.

Operiran je početkom rujna te je od tada u procesu rehabilitacije. Predviđeni datum povratka na teren bio je nakon osam mjeseci, a to znači da je to 4. svibnja. No, to se ipak neće dogoditi.

Stojković se, kako piše 24sata, ponovno ozlijedio. Stojković je na jednom treningu opet “osjetio” mišić, ništa zabrinjavajuće, ali se u Dinamu ne žele kockati.