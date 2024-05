Lozo analizira Dinamo: Fruk, Beljo ili Šimić su neophodni!

Podijeli :

"Ako se Dinamo plasira u Ligu prvaka očekujem da će prodati Baturinu, a kupovine poput Kaneka, Ogiware, Bernauera i Pierrea Gabriela su po meni loši potezi za jak Dinamo."

Marko Lozo, nekadašnji trener Hajduka, nogometni analitičar trenutno je dosta zaposlen. Vodi tvrtku Potens, koja svoje sjedište ima na zagrebačkom Velesajmu.

“Spojili smo tim stručnjaka koji provode nogometnu tehniku, taktičku analizu, kondicijsku pripremu, mjere oporavka i rehabilitaciju ozljeda kako bismo sportašu pružili sve što mu je potrebno da ostvari najbolji rezultat na terenu.”

No, vremena za nogomet mora imati. Prvo što je to ljubav, a s druge strane i povezan je i poslovnom tom čarobnom igrom. Tema nam je Dinamo, ali više budućnost nego prošlost.

“Moramo konstatirati kako je Dinamo imao tešku godinu, trenera koji je došao u nezgodnom trenutku koji se nije odmah najbolje snašao. Poznajem Jakirovića dugo, a njegov je forte da se autoritetom nametne u svlačionici što trenera čini boljim, jačim, sigurnijima. Čini mi se uz sve druge probleme traženja igre i sustava da je to bio problem. Trebao je uvjeriti stožerne igrače da on ima autoritet znanja, da ih dobije na svoju stranu, a da pritom ne poremeti harmoniju u momčadi. Vjerujem da će u pripreme za novu sezonu ući po tom pitanju sigurniji.”

Da se ne vraćamo na to kako je Dinamo osvojio naslov, jer uz klasu pojedinca bilo je i puno sreće. Više nas zanima Dinamo – sutra. Vrlo brzo će stići kvalifikacije za Ligu prvaka, što Plavima treba u igračkom smislu.

“Ono oko čega se odmah moram ograditi je činjenica da ne znam u kakvom je Dinamo financijskom stanju, što planiraju Zajec i suradnici. Mogu govoriti iz pozicije sa strane.

Pa da počnemo i to od golmana.

“Koliko znam Čavlina bi trebao doći, tu je Nevistić, tako da se opet treba tražiti drugi golman. Jer jedan i drugi imaju klasu za prvog vratara. To će svakako biti izazov nakon što je prodan dugogodišnji prvi vratar Livaković s kojim si mogao mirno spavati.”

Tu je ispred prva zadnja linija fronte, obrana.

“Taj dio i drugi napadač po meni su dvije najvažnije stvari. Netko se neće sa mnom složiti ali meni u obrani jedino nije upitan Theophile-Catherine. Bernauer je ok za domaće prvenstvo, ali nemam u njega veliko povjerenje. Malo ću se igrati imenima da me čitatelji pokušaju shvatiti. Ako je financijski moguće onda je prva opcija Galešić iz Rijeke, on ima sve. Ako je to teže onda bih doveo Radeljića iz Rijeke i Jelinića iz Varaždina.Naravno i dati maksimalnu pozornost Živkoviću, kroz domaće prvenstvo ga pustiti da se razvija.”

Što ćemo s Bernauerom, Ogiwarom i Pierreom Gabrielom?

“Iskreno, bez neke velike uvrede to nisu igrači za Ligu prvaka. I meni uz Kaneka to nisu dobre kupovine.

Kako vidite vezni red?

“Tu bih svakako računao na Ademija, Mišića, Sučić je neupitno taj koji će samo rasti i biti Dinamova snaga. Iskreno, ako Dinamo uđe u Ligu prvaka onda mislim da će Martin Baturina biti na prodaju. Jer obično prodaješ igrača koji ima cijenu i klasu, a on to ima. Onda se postavlja pitanje organizatora igre, Stojković me zanima u kakvom će stanju biti. Vidović je na posudbi, mislim da on ima mjesta u Dinamu, samo mislim da je on skloniji ulaziti u sredinu, da nije krilni igrač. Naravno tu su modeli sustava koje treba prilagođavati. Bulat je tu koji je meni pouzdan.”

Došli smo do možda i najzanimljivijeg trenutka. Petković?

“Ne bih štedio niti jednog centa, on je danas Dinamo i nikako ne bi smio otići. Uz njega bih tražio pojačanja u napadu. Dakle Fruk, Beljo, Roko Šimić. Dva od ta tri bila bi super za Dinamo, jedan bi bio minimalan. Kulenovića cijenim, ali mislim da su ovo bolji igrači. To bi po meni eto bio neki put kojim bi trebala ići Dinamova sportska politika. Naravno, uvijek se vraćamo na financije, ali prilika da se uđe u ‘ligu bogatih’ je tu i nikako je ne bi valjalo ispustiti” – zaključio je Marko Lozo.