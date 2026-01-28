Sterling raskinuo ugovor s Chelseajem, nije trenirao s momčadi od 2024.

Podijeli :

xAndyxRowlandx via Guliver

Sterling suradnju s londonskim klubom zaključuje s gorkim okusom u ustima...

Raheem Sterling više nije igrač Chelseaja. Londonski klub potvrdio je kako je s engleskim krilnim napadačem postignut dogovor o prijevremenom prekidu suradnje.

Sterling je posljednji put nastupio za Chelsea u svibnju 2024., a prošlu sezonu proveo je na posudbi u Arsenalu.

Zanimljivo, Sterling od kolovoza 2024. nije trenirao s ostatkom momčadi Chelseaja. Tadašnji trener Enzo Maresca obavijestio ga je kako nema mjesto u sastavu, a ništa se nije promijenilo nakon povratka s posudbe iz Arsenala.

U Chelsea je stigao 2022. godine iz Manchester Cityja u transferu vrijednom približno 60 milijuna eura. U plavom dresu upisao je 81 nastup u svim natjecanjima, pritom postigao 19 pogodaka i zabilježio 15 asistencija. Uz to, ima bogatu reprezentativnu karijeru s 82 nastupa i 20 golova za Englesku.

Iz kluba su se od Sterlinga oprostili kratkom porukom: „Zahvaljujemo Raheemu na njegovom doprinosu Chelseaju i želimo mu puno uspjeha u nastavku karijere.“