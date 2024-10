Sportski direktor Istre novčano kažnjen zbog kritiziranja suđenja

Podijeli :

Matija Lulić/NK Istra 1961

Stiglo je novo izvješće o kaznama sa HNL travnjaka.

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 10. kola.

GNK Dinamo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 10. kola Istra 1961 – Dinamo pripadnici gostujuće navijačke skupine (BBB), smješteni na južnoj tribini, u 33. minuti zapalili jednu baklju, u 41. minuti jednu dimnu bombu, u 61. minuti jednu baklju, u 76. minuti dvadeset i pet baklji te u 87. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 2.850 eura.

HNK Hajduk se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 10. kola Slaven Belupo – Hajduk gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnom ograđenom dijelu zapadne tribine, od 75. do 78. minute zapalili devetnaest baklji i dvije dimne naprave, u 82. minuti zapalili jednu baklju i jednu dimnu napravu, u 85. minuti zapalili jednu dimnu napravu te su na južnoj tribini oštetili pet sjedalica uporabom pirotehničkih sredstava, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 2.450 eura.

Kažnjava se i zbog toga što su pripadnici gostujuće navijačke skupine (Torcida) sa središnjeg južnog dijela zapadne tribine u 20. minuti skandirali “Cigane, Cigane“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 4.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 6.100 eura.

NK Istra 1961 se kažnjava zbog toga što su na prvenstvenoj utakmici 10. kola Istra 1961 – Dinamo domaći navijači (Demoni), smješteni na sjevernoj tribini, u 8. minuti zapalili jednu baklju te u 71. minuti devet baklji, dok su gostujući navijači (BBB), smješteni na južnoj tribini, u 33. minuti zapalili jednu baklju, u 41. minuti jednu dimnu bombu, u 61. minuti jednu baklju, u 76. minuti dvadeset i pet baklji te u 87. minuti jednu baklju, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 2.400 eura.

Kažnjava se i zato što su domaći navijači (Demoni), smješteni na sjevernoj tribini, u 80. minuti skandirali “Cigani, Cigani“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 2.660 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 4.800 eura.

NK Slaven Belupo se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 10. kola Slaven Belupo – Hajduk gostujući navijači (Torcida), smješteni na južnom ograđenom dijelu zapadne tribine, od 75. do 78. minute zapalili devetnaest baklji i dvije dimne naprave, u 82. minuti zapalili jednu baklju i jedu dimnu napravu te u 85. minuti zapalili jednu dimnu napravu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 1.000 eura.

Kažnjava se Saša Bjelanović, sportski direktor NK Istra 1961, zbog toga što je nakon prvenstvene utakmice 10. kola Istra 1961 – Dinamo javno i neprimjereno komentirao suđenje, a na temelju podnesene prijave povjerenika za natjecanje SuperSport HNL-a, što je objavljeno 20. listopada 2024. na portalu sportske.jutarnji.hr kao i u tiskanom izdanju Sportskih novosti 21. listopada 2024. godine, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova (u daljnjem tekstu: Kodeks) pa mu se na temelju članka 83. st. 1 DP HNS-a izriče novčana kazna u visini od 1.000 eura.

Podsjećamo, Bjelanović je javno kazao za Index kako je Dario Bel, glavni sudac utakmice svojim pogreškama direktno išao u korist Dinama:

“Već na početku utakmice se vidjelo da gubi kontrolu i da greškama pomaže Dinamu. Izgubio je svaki kredibilitet na terenu. Moguće da se Belu aktivirao mehanizam ih nekih donedavnih vremena, iako se današnja uprava Dinama od njih želi distancirati. Ne bih išta govorio da je u pitanju jedna greška, ali on je svojim kriterijem kod svakog prekršaja pokazao u kojem smjeru želi da utakmica ide. Na utakmici su bili skauti iz Italije koji su mi rekli da se ovako pristrano kod njih nije sudilo ni u vrijeme Moggija. Vidljiva je bila svjesna namjera da se pomaže jednom klubu na štetu drugog, u ovom slučaju nas. To pravi veliku štetu ugledu lige. Na koncu, to pravi štetu i reprezentaciji jer izborniku trebaju igrači koji će imati natjecateljske izazove, a ne igračima kojima suci pomažu.”