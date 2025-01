Špehar za SK: Dinamo ima najmanje šanse za naslov

Podijeli :

Nakon zimske pauze vraća se HNL, a proljetni dio otvaraju Osijek i Šibenik (večeras od 18 sati).

U sljedeća četiri mjeseca Rijeka, Hajduk i Dinamo vodit će bitku za naslov prvaka. Osijek i Varaždin borit će se za četvrto mjesto te izlazak na europsku scenu. Slaven Belupo, Lokomotiva, Istra 1961, Šibenik i Gorica su u zoni za ostanak. Netko od te petorke će se oprostiti od društva najboljih.

Robert Špehar je za Sportklub najavio drugi dio HNL-a u kojoj se dotaknuo borbe za naslov, četvrtog mjesta i ostanka. Još se osvrnuo na Dinamov nastup u Ligi prvaka i talijanske trenere u HNL-u.

Što očekujete od drugog dijela sezone?

“Očekujem da će biti zanimljivo u borbi za prvaka, za četvrto mjesto i za ostanak. Krenut ću od borbe za ostanak, a tu će biti jako zanimljivo. Od šestog Slaven Belupa do posljednje Gorice je samo pet bodova razlike. Svaka utakmica i svaki bod bit će važni do samog kraja te mislim da će se dvojba oko ispadanja riješiti u zadnjim kolima. Bit će jako interesantno za praćenje. Što se prvog mjesta tiče, Rijeka i Hajduk su zaista dosta odmaknuli. Osijek i Varaždin teško će nadoknaditi kako bi se mogli priključiti, a Dinamo će hvatati sami vrh do kraja sezone s obzirom na kvalitetu, roster i širinu.

Pretpostavljam da će biti žestoka borba za prvo mjesto između Rijeke, Hajduka i Dinama. Volio bih da je moj Osijek u borbi za prvaka, ali ove sezone jako teško jer je previše zaostao za Rijekom i Hajdukom. Između Osijeka i Varaždina bit će borba za četvrto mjesto te mislim da će Osijek ostvariti četvrtu poziciju s obzirom na kvalitetu, roster i širinu u odnosu na Varaždin. Navijači Osijeka će se veseliti, iako su očekivali puno više. Na kraju morat će se zadovoljiti sa kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.”

Tko će osvojiti naslov prvaka, a tko će ispasti iz elitnog ranga?

“Mislim da je stvarno nezahvalno prognozirati samo jednog kandidata. Rijeka i Hajduk legitimno mogu biti pravi favoriti za osvajanje prvog mjesta. Rijeka igra agresivan, moderan te najljepši nogomet od Hajduka i Dinama. Nema nikakvo opterećenje i nema pritisak da je favorit. Ne bi me iznenadilo da bude igri za prvo mjesto. Hajduk ove sezone ima jako veliku šansu da pobjegne Dinamu, koji još ima Ligu prvaka. Ako Dinamo ostane u Ligi prvaka, bit će puno teže igrati na tri fronta. Zbilja ne bih prognozirao tko će biti broj jedan, ali Dinamo je trenutačno najmanji favorit. Bit će jako zanimljivo. Za ostanak isto jer Slaven Belupo, Lokomotiva, Istra, Šibenik i Gorica nisu loše momčadi. Svaka momčad skoro ima jednak broj bodova te dobre igre, ali i puno oscilacija što je razumljivo s obzirom na širinu. Mislim da će ovo prvenstvo biti jedno od najzanimljivijih u zadnje vrijeme. Ne bih izdvojio tko će biti prvak i tko će ispasti.”

Kakav vam je Dinamo u Ligi prvaka i koliko nastupanje u Europi mu ostavlja trag na HNL?

“Mislim da nas je Dinamo dobro predstavio u Ligi prvaka. Bez obzira na poraz od Bayerna, uzelo se dosta bodova i zaradilo puno novaca. Dinamo se nema čega stidjeti te se nalazi među bogatim i velikim klubovima, koji će možda ostati ispod crte. Protiv Milana ima šansu za prolaz, a to nije nemoguće. U slučaju da ne uspije, Dinamo može biti zadovoljan. Cannavaro je doveden ne zbog toga da prođe dalje u Europi, nego da spasi jednu od najlošijih sezona Dinama u HNL-u. Mislim da Bjelica nije smijenjen zbog Lige prvaka, nego zbog HNL-a i zaostatka od sedam bodova.

Dinamo u HNL-u ima najkvalitetniji roster, najkvalitetnije igrače i izbor na svakoj poziciji. Iz tog razloga Cannavaro je doveden, a najviše će mu se suditi po uspješnosti u prvenstvu. U Dinamu svjesni su da više nemaju pravo na kiks protiv „malih“, a u derbijima moraju pobjeđivati kako bi se vratili na prvo mjesto i osvojili naslov. Sve osim naslova bila bi totalna katastrofa, a Liga prvaka je u redu kako god završilo.”

Je li vas iznenadilo to što je Cannavaro postao četvrti Talijan u HNL-u ove sezone (poslije Gattusa u Hajduku, Coppitellija u Osijeku i Tramezzanija u Istri)?

“Sigurno je veliko iznenađenje. Praktički pola HNL-a vode talijanski treneri. Imena poput Cannavara i Gattusa nitko nije sanjao. Ne bih pričao o tome je li dobro ili nije da stranci vode naše najveće klubove. Kada netko gleda sa strane, onda je zanimljivo. Gattuso u Hajduku i Cannavaro u Dinamu daju dimenziju HNL-u. Gattuso radi dobar posao i Hajduk drži na vrhu, iako je izgubio neke bodove koji su mogli donijeti bijeg od Dinama. Cannavaro će se tek pokazati i mislim da je glupo suditi nakon samo jedne utakmice ili nakon Milana. Svoje znanje i svoju stručnost mora potvrditi u HNL-u i da stigne sedam bodova zaostatka.

Coppitelli u Osijeku imao je dobre i loše faze, ali nije se dokazao do kraja. Vidjet ćemo kako će se završiti. Tramezzani je odradio solidan posao u Istri, a smjena je bila iznenađenje. Klubovi se odlučuju na strance, a ja nemam ništa protiv toga. Svakom treneru presudit će rezultati, ali prethodnih godina znalo se dogoditi da se krene sa strancima pa odustane od njih ako bude loše i vrati na domaće trenere. Želim im sreću i sve najbolje te da donesu novu dimenziju, kvalitetu i novi iskorak za hrvatski nogomet.”