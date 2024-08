Šimunić za SK: Xabi Alonso pokazao je da je veliki trener i da zna što hoće, ali Bayern je institucija i ima taj pobjednički gen već dugo godina

Podijeli :

Susretom između Borussije Mönchengladbach i branitelja naslova Bayera iz Leverkusena starta nova sezona Bundeslige. Pripremio: Matej Kalem

To je 62. izdanje prvenstva Njemačke, a Bayer je prošle sezone postao 13. momčad koja je osvojila naslov prvaka. Novi članovi društva najboljih su Holstein Kiel, koji je debitant i St. Pauli, koji se vratio nakon čak 13 godina izbivanja. Uz Holstein Kiel i St. Pauli, novi/stari član je Bochum koji je u dva susreta dodatnih kvalifikacija bio bolji od Fortune iz Düsseldorfa. Iako je ukupni rezultat bio 3:3, Bochum je uspio izboriti ostanak poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Josip Šimunić je dio svoje igračke karijere proveo u Njemačkoj (bio u HSV-u, Herthi iz Berlina i Hoffenheimu). U razgovoru za Sportklub komentirao je početak i zašto će Bayern ove sezone biti prvak. Uz to, osvrnuo se na Bundesligu, hrvatske igrače I odlazak Marcela Brozovića iz reprezentacije.

Vaša najava nove sezone Bundeslige?

-Prošle sezone bilo je zanimljivo kao što je uvijek i konačno se dogodio novi prvak. Mislim da je Bayer Leverkusen prvi put u povijesti postao prvak. Zasluženo s obzirom da kroz cijelu sezonu nijednom nije izgubio u Bundesligi. Xabi Alonso pokazao je da je veliki trener i da zna što hoće. Imao je ponude iz drugih većih klubova, ali nije htio jer je rekao da još nije spreman za to. To je velika stvar i ja mu čestitam na tome te vjerujem da će ove sezone isto biti dobar kao prošle. Međutim, mislim da bi Bayern München trebao biti konkurentniji i da će biti prvak jer je institucija.

Znači, vjerujete da bi Bayern mogao osvojiti naslov bez obzira što se dogodio prekid dugogodišnje dominacije čak od 11 uzastopnih sezona?

-Vjerujem jer je Bayern institucija. Ima taj pobjednički gen već dugo godina. To se stvaralo sa bivšim menadžerom i mislim počasnim predsjednikom Ulijem Hoenessom. To je jedan veliki gospodin i jedan veliki znalac, Mislim da se sada još više uključio kako bi Bayern vratio tamo gdje pripada, a to je biti osvajač Bundeslige i da dođe što dalje u Ligi prvaka.

Ne treba zaboraviti da je Bayer branitelj naslova.

-Nikada se ne zna, ali otkad znam za sebe ne sjećam da netko nije bio prvak dvije godine zaredom. Bayer je zasluženo osvojio, ali Bayern je doveo pet-šest novih igrača koji su dobri, mladi i zanimljivi te vjerujem da će se ove sezone vratiti na prvo mjesto.

Kakva je Bundesliga danas u odnosu na razdoblje kada ste bili igrač? Je li ima velika razlika u tome?

-Ne znam kakva je razlika, ali u Bundesligi svaka utakmica je uvijek teška. Kada igraš protiv prvog ili zadnjeg, uvijek je zahtjevno. Tamo se puno radi i trenira. To je njima u kulturi te vole vidjeti igrače da rade i da daju sve od sebe. Ne vjerujem da se puno promijenilo, ali nogomet je postao brz i direktan. Ima manje dodira i brzo se ide prema naprijed te vraća. Taktika je napredovala, ali uvijek se ide do maksimuma. Ljudi te gledaju na način da moraš dati sve od sebe. Mislim da je to isto tako da nije ništa promijenilo.

U Bundesligi ima nekoliko hrvatskih igrača. Vaš osvrt na njih?

-Nažalost, Josip Stanišić se ozlijedio. On se vratio u Bayern, koji mu je matični klub. To je nedostatak za našu reprezentaciju, a izvan terena bit će dva mjeseca. Pokazao je da je pravi igrač i nadam se da će izboriti svoje mjesto kako bi igrao standardno. Andrej Kramarić je fantastičan igrač otkad je došao u Hoffenheim. Dečko iz tjedna u tjedan pokazuje svoju kvalitetu i klubu je jako bitan. Kristijan Jakić napravio je transfer u Augsburg. Jako zanimljiv igrač i sigurno je kandidat za reprezentaciju u budućnosti. Jakov Medić vratio se u Bochum. Zanimljiv dečko, iako je malo nesretnu godinu jer nije puno igrao u Ajaxu. Sada ima priliku da ponovno pokaže svoju kvalitetu i potvrdi je u Bundesligi.

Od ova četiri igrača, koja ste nabrojali – tko bi u reprezentaciji mogao zamijeniti Marcela Brozovića, koji se oprostio? Je li vas iznenadio njegov odlazak?

-Da, sigurno nas je sve iznenadio. Marcelo je puno napravio za našu reprezentaciju i on je veliki igrač. On i ja zajedno smo igrali u Dinamu. Žao mi je zbog odlaska iz reprezentacije, ali on je donio svoju odluku i tako je kako jest. Tko će ga zamijeniti, izbornik sigurno ima više mogućnosti. Po meni, to su Jakić i Nikola Moro. Međutim, Dalić sve to zna i ima dosta svojih kandidata. Ne brinem se da neće naći pravu zamjenu, iako ga je teško zamijeniti i ako ga se uopće može zamijeniti.

Top 10 transfera u Bundesligi: Konstantinos Koulierakis (iz PAOK-a u Wolfsburg), Dženan Pejčinović (iz Wolfsburga u Fortunu Düsseldorf, posudba), Maximilian Beier (iz Hoffenheima u Borussiju Dortmund), Mohamed Sankoh (iz Stuttgarta u Cosenzu, posudba), El Bilal Toure (iz Atalante u Stuttgart, posudba), Iker Bravo (iz Bayer Leverkusena u Udinese), Robin Hranač (iz Viktorije Plzen u Hoffenheim, pregovori), Attila Szalai (iz Hoffenheima u Sevillu, zainteresiranost), Adam Hložek (iz Bayer Leverkusena u Hoffenheim), Kingsley Coman (iz Bayern Münchena u Barcelonu).

Hrvati u Bundesligi:

Igrači: Josip Stanišić, Gabriel Vidović (Bayern München), Igor Matanović (Eintracht Frankfurt), Kristijan Jakić, Nediljko Labrović (Augsburg), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ivan Prtajin, Josip Juranović (Union Berlin), Jakov Medić (Bochum), Lovro Majer (Wolfsburg).

Parovi 1. kola Bundeslige:

Petak, 23. kolovoza: Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen (20.30).

Subota, 24. kolovoza: Mainz – Union Berlin, Augsburg – Werder Bremen, Freiburg – Stuttgart, Hoffenheim – Holstein Kiel, Leipzig – Bochum (15.30), Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (18.30).

Nedjelja, 25. kolovoza: Wolfsburg – Bayern München (15.30), St. Pauli – Heidenheim (17.30).

