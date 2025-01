Dinamo je trebao igrati dvije utakmice u nedjelju, na kraju je jedna otkazana

Podijeli :

080A7067 via Guliver

Nogometaši Dinama trenutno se nalaze u turskoj Antalyji gdje se pripremaju za drugi dio sezone.

Prije polaska su zakazali četiri prijateljske utakmice, redom protiv ukrajinskog Šahtara (9. siječnja), uzbekistanskog Pakhtakora i poljskog Lecha (oba dvoboja 12. siječnja) te poljske Jagiellonije (15. siječnja).

No jedne utakmice ipak neće biti, i to one protiv Pakhtakora koja je bila zakazana za 11 sati u nedjelju, 12. siječnja, stoji na službenim stranicama maksimirskog kluba.

Ističu kako su Dinamo i Pakhtakor međusobno komunicirali na temu utakmice i na koncu zajednički donijeli odluku kako se dvoboj neće odigrati.