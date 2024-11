Coppitelli: ‘Možemo li u utrku za prvaka? Očekivao sam takvo pitanje. O sucima neću’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Osijekov trener Federico Coppitelli najavio je derbi 13. kola SuperSport HNL-a protiv Rijeke na Rujevici.

Osijek u Rijeku stiže u naletu. Igra odlično u posljednje vrijeme, stvari se polako počinju slagati kako treba i Osječani su se već popeli na četvrto mjesto s 19 bodova. To je osam manje od vodećeg Hajduka, pet manje od Rijeke i četiri manje od Dinama.

Rijeka ima najbolju obranu lige koja je do sada primila samo četiri pogotka i Coppitelli je svjestan da ni njegovoj momčadi neće biti lako srušiti čvrste riječke utvrde.

“Znamo brojke koje Rijeka ima, svjesni smo toga. Rijeka konstantno jako dobro igra na svom terenu. Nedavno sam bio na njihovoj europskoj utakmici s Olimpijom, htio sam već tada upoznati ambijent koji nas očekuje. Svjesni smo njihove snage, ali i vrijednosti naše momčadi. Znamo da nas čeka teška utakmica, tako se i pripremamo.”

No, Osječani su samouvjereni s obzirom na to da su nedavno Dinamu zabili čak četiri gola na Maksimiru.

“Očito da u zadnje vrijeme imamo jasno izrađen identitet, no odsutnost nekih igrača uvjetuje i određene promjene u našoj igri. Morat ćemo imati dobru kontrolu igre, naše napadače staviti u poziciju gdje će najbolje doći do izražaja. Također, tražit ćemo brzi reposjed lopte i nastojati neutralizirati ofenzivni potencijal koji krasi našeg protivnika. Nećemo imati Jugovića i Jelenića, dok se u momčad vraća Omerović. Imam određene opcije u smislu početne jedanaestorice, no nećemo ih otkrivati Riječanima.”

Budući da je forma Osijeka u zadnje vrijeme izvrsna, a i da se pobijedilo Dinamo, logično je pitanje koje sada mnogi postavljaju – može li se i klub s Opus Arene uključiti u utrku za prvaka.

“Očekivao sam takvo pitanje. Promjene se u ligi vrlo brzo događaju, teško je prvenstvo, nosi svoje zamke. Nama je bitno približiti se razini naših konkurenata. A to znači da i protiv Rijeke želimo izaći na teren s ciljem da pobijedimo. Rekli smo na početku da je ovo na neki način ‘nulta’ godina za naš klub i postaviti za cilj naslov prvaka bilo bi pomalo nepravedno za naše mlade dečke. Međutim, nećemo ni drugima dopustiti da nam diktiraju ambicije. Prije svega želimo u nastavku sezone osvijestiti kod igrača spoznaju o njihovim vrijednostima, a potom se eventualno uključiti u borbu za sam vrh”, spušta loptu na zemlju Coppitelli.

Rijeka ima nekoliko vrhunskih pojedinaca, no talijanski trener kaže kako ni jednog igrača neće čuvati striktno, čovjek na čovjeka.

“Svima je jasno da je to jedna od njihovih osnovnih karakteristika. A jedna od naših strategija je kada imamo loptu da reagiramo na način poput onog drugog gola kojega smo postigli protiv Gorice u smislu korištenja slobodnog prostora, a kada ga nemamo – moramo napadati njihove ofenzivce. Nećemo biti orijentirani na striktno markiranje njihovih igrača jer oni imaju vrlo kvalitetne pojedince poput Fruka i Pašalića. No, želimo im smanjiti prostor i kolektivno djelovati u obje faze igre. Protiv Dinama je to bilo dobro, makar ima još uvijek prostora za poboljšanje. Želim također vidjeti da rastemo i u duelima jer je i to bitan segment igre.”

Petorica igrača Osijeka u derbi ulaze s dva žuta kartona (Bukvić, Jakupović, Pušić, Soldo i Tuia), a u sljedećem kolu čeka Hajduk. Dakle, treba biti agresivan protiv Rijeke, ali i paziti.

“Ne govorim o sucima i kartonima. Moramo biti agresivni, jer ako to ne budemo, onda ćemo izgubiti. Jasno je da trebamo o svemu razmišljati, ali ne možemo već sada govoriti o Hajduku. No, očito je ako budemo imali dobar rezultat u Rijeci, da bi nam to bio veliki poticaj prije ogleda sa Splićanima.”

“Nadamo se da bi Matković mogao biti spreman do Hajduka dok za Guedesa još nismo sigurni kada će se vratiti u momčad”, zaključio je Coppitelli.