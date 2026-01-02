Senzacija iz vedra neba, Osijek na posudbu dovodi ovoljetno pojačanje Hajduka

Sve su glasnije naznake da bi SuperSport HNL uskoro mogao dobiti pravu prijelaznu senzaciju.
Prema informacijama Germanijaka, desni bek Hajduka Fran Karačić (29) vrlo je blizu odlaska na posudbu u Osijek. Vijest je iznenadila mnoge, pogotovo jer je Karačić tek ovoga ljeta stigao na Poljud iz Lokomotive uz odštetu od 200 tisuća eura.
U bijelom dresu upisao je ukupno 17 nastupa u svim natjecanjima, pritom zabio dva gola i dodao jednu asistenciju. U početku je bio predviđen kao prvi izbor na desnom boku, no odlične igre 19-godišnjeg Luke Hodaka promijenile su poredak, pa je Karačić tijekom drugog dijela jeseni pao u drugi plan.
U posljednjih devet prvenstvenih kola nastupio je tek u tri utakmice, svaki put kao zamjena, a ukupno je skupio svega 36 minuta na terenu, što jasno pokazuje njegov trenutni status u momčadi.
S druge strane, Osijeku su hitno potrebna pojačanja u gotovo svim linijama. Karačić, koji je blizu brojke od 200 nastupa u HNL-u (trenutno ih ima 183), donosi iskustvo, stabilnost i provjerenu kvalitetu, što ga čini logičnim rješenjem za Bijelo-plave. Trener Sopić traži borbene i pouzdane igrače, a Karačić se upravo takvim profilirao, zbog čega bi ovaj transfer mogao biti pun pogodak za obje strane.
Ipak, posao još nije u potpunosti zaključen. Kako navodi Germanijak, trenutačno se dogovaraju posljednji detalji prije konačne realizacije.
