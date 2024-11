Rodri: Vinicius mi se nije javio i čestitao, ali ne mogu reći da mi je žao

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Španjolac se osvrnuo na reakciju glavnog konkurenta za osvajanje Zlatne lopte.

Ovogodišnja dodjela Zlatne lopte izazvala je brojne kontroverze.

Unatoč očekivanjima stručnjaka kako će ofenzivac Real Madrida Vinicius Junior osvojiti Zlatnu loptu, dogodilo se suprotno, a najboljim nogometašem godine proglašen je Španjolac Rodri.

Rodri je s Manchester Cityjem osvojio četvrti uzastopni naslov u Premier ligi, a predvodio je Španjolsku prema osvajanju Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Međutim, Rodrijevo osvajanje Zlatne lopte, zasjenila je reakcija Real Madrida. Naime, kada su u Realu saznali da Vinicius neće biti osvajač Zlatne lopte, odbili su poslati ikoga od svojih predstavnika na svečanu dodjelu što je izazvalo brojne reakcije u nogometnim kuloarima.

U razgovoru za Cope, Rodri je kazao kako mu Vinicius nije čestitao:

“Vinicius mi se nije javio, ali ne mogu reći da mi je žao. Meni je stalo do mojih ljudi, obitelji i kluba. Nikada ne bih napravio to što je Real učinio eskivažom s gala večere, ali nema mi smisla o tome govoriti. Nije me povrijedilo što Real nije prisustvovao, poštujem svačiju odluku, ali kažem, ja bih to napravio drukčije.”

Rodri je postao prvi veznjak od Luke Modrića koji je osvojio Zlatnu loptu.