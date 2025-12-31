Roberto Carlos završio na hitnoj operaciji srca: ‘Sada sam dobro’

Podijeli :

Europa Press via AP via Guliver Images

Legendarni brazilski nogometaš Roberto Carlos u bolnicu je došao zbog krvnog ugruška u nozi, a liječnici su uočili anomaliju srca koja je zahtijevala hitnu operaciju.

Iako je operacija prošla uspješno i nema nikakve životne ugroze, Roberto Carlos trebao bi ostati u bolnici još barem dva dana.

Nekadašnji lijevi bek brazilske reprezentacije i Real Madrida u bolnicu u Brazilu došao je zbog krvnog ugruška u nozi. Međutim, nakon nekoliko pregleda i testova koje su liječnici obavili po njegovu prijemu otkrivena je srčana anomalija i odmah je donesena odluka o operaciji koja je bila neophodna.

Radi se o zahvatu koji obično traje oko 40 minuta, ali je cijela operacija potrajala gotovo tri sata.

Sve je prošlo bez komplikacija i Roberto Carlos sada čeka kontrolni pregled koji bi se trebao održati tijekom dana. U bolnici će ostati 48 sati.

Preko člana svoje svite, Roberto Carlos se za španjolski AS oglasio kratkom porukom:

“Sada sam dobro.”