Izbornik Srbije: Problema imamo na izvoz, stalno su prisutni otkako sam postao izbornik

Nizovi hvalospjeva na račun Španjolaca, kratki komentari aktualne situacije u momčadi i srpskom nogometu, prožeti umjerenim optimizmom - tako je govorio izbornik Srbije Dragan Stojković uoči posljednjeg treninga prije početka prvog ciklusa Lige nacija.

Srpski izbornik je na konferenciji za medije najavio prvi ispit u novoj sezoni Lige nacija protiv Srbije, a bilo je za očekivati kako će morati odgovoriti na pitanja o nedavnim ‘potresima’ u srpskom nogometnom vrhu. No, Stojković nije želio ulaziti dublje u otvorenu frontu, nakon smjene glavnog tajnika Jovana Šurbatovića i direktora sportskog sektora Miroslava Tanjge.

“Ne bih želio komentirati niti replicirati po medijima. Svatko ima pravo reći što misli i želi. Tu bih stao. Imamo problema na izvoz, oni su stalno prisutni otkako sam došao na mjesto izbornika. Ne želim se svađati, ja sam trener, ne bavim se kadrovskim pitanjima, rješenjima, niti vodim politiku saveza. Ne bih volio da se moje ime miješa s tim stvarima, ne razumijem takve tendenciozne namjere. Želim da pripremim tim na najbolji način, to mi je glavni cilj“, rekao je Dragan Stojković.

Gotovo desetkovani Orlovi dočekuju prvaka Europe – Španjolsku.

“Imamo dosta problema s igračkim kadrom, Veljković i Maksimović su se vratili u klubove.”Neće moći igrati, bolje da saniraju ozljede, ali za nas je to dodatni problem. I Terzić je pod znakom pitanja, vidjet ćemo hoće li biti spreman. Konkurentna momčad mora igrati napad i obranu, teško je braniti gol svih 90 minuta. I zato u trenucima kada nemamo loptu moramo braniti zone, a s loptom ćemo pokušati zaprijetiti protivničkoj mreži. Radili smo na tome zadnjih nekoliko dana…”

“Moramo prihvatiti činjenicu da neki igrači neće biti tamo. Možda će javnosti i medijima zvučati čudno da nekih igrača nema, ali obećao sam značajne promjene, kroz Ligu nacija i natjecanje s najjačim momčadima Europe iskristalizirat ćemo formu i igrački potencijal za sljedeće izazove i put do uspjeha. Tu su Samardžić, Birmančević, Ilić igra odlično u Torinu… Na meni je da im dam priliku i pronađem recept od tih igrača koji će moći igrati na terenu.”

“Neću dopustiti da nas bilo kakve priče okrenu na drugu stranu, iako situacija nije jednostavna. Sve razumijem, međutim, molim vas da moje ime držite podalje od bilo kakvih razgovora o politici Saveza.”

Gotovo je nemoguće povući paralele između Španjolske i Srbije. Nogometno totalno neizvedivo, što je pojasnio i srpski izbornik:

“Španjolska je uvijek bila zemlja sporta, tamošnji sustav rada za nas je misaona imenica. Pogledajte kako se naši ljudi mijenjaju, odlaze… U nekim zemljama su takve stvari davno riješene, pa i znanje, znanost… Španjolska je puno veća od Srbije, ima ogroman izvor talenta i potencijala, čiji temelji uvijek mogu doći do izražaja. Osnovna im je formacija 4-2-3-1, kada se spuste Yamal i Williams to je 4-3-3. Sustav je osnova, međutim, ključ je u radijusu kretanja, pameti! Ne postoji sustav koji jamči pobjedu. Na terenu postoji samo nogometna inteligencija i to čini razliku. Na silu se ništa ne može! Nogomet je dobar kada je jednostavan. A to je najteže u nogometu! Bio je užitak gledati Španjolsku na Euru, poteze, brzinu… Pa svaka čast, nitko ne treba biti ljubomoran. Veliko zalaganje, odricanje, činjenica da igraš za momčad i državu, to donosi prednost. Na ljudima je da komentiraju kako hoće, vidim puno mržnje ali to je jednostavno tako! Učinit ćemo sve da Srbija izgleda dobro, a ovi momci na terenu zaslužuju podršku, na njima je da pokažu zašto su tu…”

Popularni ‘Piksi’ tvrdi da je španjolska momčad snimljena je do posljednjeg detalja.

“Španjolska je sjajna momčad, nevjerojatan skup talenta na jednom mjestu, superiornost, od vratara. Nogometna moć! Imali su generacije, i iza ove, generacije s mladim igračima. Orijentacija kolege de la Fuentea na regeneraciju momčadi urodila je plodom i pozitivnim rezultatima. Imaju veliki broj kvalitetnih igrača, nema veze što na terenu neće biti Rodrija i Morate, tu je Oyarzabal. Čeka nas teška utakmica, ali i dobra prilika. Veselim se utakmici sa Španjolskom, naši mladi nogometaši imat će priliku za dokazivanje.”

Utakmica između Srbije i Španjolske igrat će se 5. rujna, s početkom u 20:45, uz izravan prijenos na Sport Klubu.