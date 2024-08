Sučić: Nisam dvojio ni sekunde, odbio sam i Inter zbog Sociedada

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver Images

Luka Sučić otkrio je dojmove nakon dolaska u novi klub, Real Sociedad.

Pred sutrašnje gostovanje u Barceloni, kod povratnika u La Ligu Espanyola, Sučić je dao intervju za Mundo Deportivo.

“Impersioniran sam klubom. Suigrači su me jako dobro primili, a trener i stručni stožer su vrhunski. Grad je nevjerojatan. Moja obitelj i ja uživamo ovdje. Real Sociedad sam upoznao igrajući protiv kluba u Ligi prvaka. Dojmili su me navijači na Anoeti. Kada sam čuo da me žele, nisam dvojio niti sekunde. Imao sam ponude Intera i nekoliko klubova iz Engleske i Njemačke. No, Real Sociedad odgovara mojem stilu igre, a ja sam htio igrati u La Ligi. Sada moram što prije naučiti španjolski jezik. To će mi biti četvrti kojeg pričam, nakon hrvatskog, njemačkog i engleskog”, rekao je Sučić i onda se osvrnuo na svoj debi:

“Za mene je to bilo prekrasno iskustvo, iako smo izgubili. No, ne možeš uvijek pobijediti. Optimističan sam oko iduće utakmice. Debi ću svakako pamtiti do kraja života”.

Osvrnuo se i na svojeg idola, Luku Modrića.

“Kao klinac pratio sam njega, Rakitića, Kovačića i Mandžukića koji su tada igrali u La Ligi. To što sam im postao suigrač u reprezentaciji za mene je nevjerojatno”.

Koje su ambicije kluba u ovoj sezoni?

“Želimo komparirati najboljim momčadima lige, Real Madridu, Barceloni i Atletico Madridu. Nogomet se igra zbog trofeja. To je moj san, osvajanje trofeja s Real Sociedadom. Konkurencija je velika, ali vjerujemo u sebe. Igramo prvenstvo, Kup i Europsku ligu u kojem moramo igrati korak po korak. Dodatna nam je motivacija svakako činjenica da se finale igra u obližnjem Bilbaou”, rekao je Sučić.