Ancelotti o situaciji s Modrićem tijekom jučerašnje utakmice: ‘Samo jedna osoba ima odgovor’

xAlbertoxGardinx via Guliver

Real Madrid je u 7. kolu španjolskog prvenstva pobijedio Alaves 3:2, iako su vodili 3:0 do 85. minute te si zakomplicirali završnicu s dva primljena gola u dvije minute.

Luka Modrić ušao je u igru u 69. minuti, a u sudačkoj nadoknadi dobio je žuti karton, što je iznenadilo trenera Carla Ancelottija.

Realovi igrači napravili su sedam prekršaja i dobili četiri žuta kartona, dok Alaves, s deset prekršaja, nije dobio nijedan. Ancelotti je komentirao:

“Pravila su se promijenila, moramo se priviknuti na to. Ništa više. Nismo to još napravili. Dobivamo žute kartone zbog protestiranja. Moramo prestati to raditi i to je to. Bilo to pošteno ili ne, moramo se naviknuti na nova pravila.”

Iznenadilo ga je što je karton dobio i Modrić, kapetan koji prema pravilima smije razgovarati sa sucem.

“Teško je na to odgovoriti. On je kapetan, ima pravo pričati sa sucem. Ako ga je dobio zbog toga… Samo jedna osoba ima odgovor na to pitanje. To je sudac”, rekao je Ancelotti.