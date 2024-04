‘Ancelotti je prepoznao Kovačića još kao tinejdžera u Dinamu, došao je uz blagoslov Modrića’

Podijeli :

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver Images

Real Madrid od 21 sat dočekuje Manchester City u četvrtfinalnom okršaju Lige prvaka.

Španjolci su se raspisali o tom dvoboju, a Relevo se dotaknuo i Matea Kovačića. Kovačić je za Real igrao od 2015. do 2018. godine kad je otišao na posudbu u Chelsea, a kasnije i potpisao ugovor.

Relevo navodi za Kovačićev dolazak na Santiago Bernabeu zaslužan zapravo Carlo Ancelotti, a ne Rafael Benitez, trener koji je tad vodio madridsku momčad.

“Službena verzija obično krije još jednu. Ona se ne mora puno razlikovati, ali je zanimljivija. U konkretnom slučaju, novinska arhiva govori da je Mateo Kovačić potpisao za Real u ljeto 2015. nakon truda koji je uložio Rafa Benitez. Veznjaka je zapazio nakon nekoliko utakmica u Serie A, gdje je on bio trener Napolija, a Hrvat igrač Intera, i potrudio se dovesti ga. To je priča i u njoj je sve točno. Ipak, nije Benitez bio taj koji je prvi spomenuo Kovačićevo ime u uredima Bernabeua. Prvi je to napravio Ancelotti”, pišu Španjolci pa dodaju:

“Talijanu nisu bili potrebni izvještaji drugih razina kluba. Njemu je iskustvo govorilo da taj dječak ima budućnost”, nastavlja se u tekstu.

Relevo piše da je Ancelotti zapazio Kovačića kao tinejdžera u Dinamu kad je u sezoni 2012./13. vodio Paris Saint-Germain u utakmicama s njim.

“Na kraju je Kovačić stigao u Madrid uz “pomoć” Ancelottija, podršku Beniteza i blagoslov Modrića, koji se tu pokazao kao najbolji posrednik”, ističe Relevo i zaključuje da se Kovačić na Bernabeu vraća kao važan igrač Manchester Cityja.