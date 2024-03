Salah uspio ono što nijedan igrač Redsa nije

Podijeli :

Cordon Press via Guliver image

Mohamed Salah srušio je rekord.

Liverpool je u klupskoj povijesti imao veće igrače od Mohameda Salaha, od ‘Kralja Kennyja’ Dalglisha, preko Stevena Gerrarda do Iana Rusha, ali nitko nikada nije uspio zabiti 20 ili više golova u sedam uzastopnih sezona u svim natjecanjima.

Upravo je taj rekord u četvrtak navečer postavio nevjerojatni Egipćanin. Postao je prvi igrač u povijesti Redsa kojem je to pošlo za rukom. Prethodno je dijelio taj rekord s Ianom Rashom, kojem je to uspjelo šest uzastopnih sezona od 1981./82, do 1986/87 prije nego što je u ljeto 1987. prešao u Juventus.

Legendarni Velšanin se nakon godinu dana vratio u Liverpool i nastavio nizati golove, najbolji je strijelac u povijesti kluba s ukupno 346 golova. Salah je trenutno peti na vječnoj listi s 206, ali je do te brojke došao nakon puno manje odigranih utakmica (336) od Iana Rasha (660).

U svakom slučaju, još jedna uspješna noć za Mo Salaha. Ne samo da je zabio 20. pogodak ove sezone, već je dodao i tri asistencije u uvjerljivoj 6:1 pobjedi u uzvratu protiv praške Sparte.