Raskol u Chelseaju: Argentinčeva isprika ‘nije prošla’, kako će ga klub kazniti?

Naime, nakon osvajanja Copa Americe s argentinskom reprezentacijom pojavio se videozapis na kojem Fernandez slavi naslov prvaka pjevajući rasističku pjesmu upućenu francuskim igračima, što je potom objavio (pa obrisao) na jednoj društvenoj mreži. “Igraju za Francusku, ali su iz Angole, majka mu je Nigerijka, otac Kamerunac, a na putovnici je Francuz” riječi su pjesme koja je među Argentincima postala uobičajena nakon finala Svjetskog prvenstva u Kataru, u kojem su Gauči svladali Tricolore.

Francuski nogometni savez se žalio FIFA-i zbog ovog slučaja, koja je pokrenula istragu, a nakon toga se Fernandez očekivano našao na udaru kritika javnosti, ali francuskih suigrača s kojima dijeli svlačionicu u Chelseaju. Fofana, Gusto, Disasi, Nkunku, Badiashile, Ugochukwu i Sarr ostali su neugodno iznenađeni i povrijeđeni postupkom Enza Fernandeza, a iako se Argentinac ispričao za neprimjerenu gestu, sasvim sigurno mu neće biti baš ugodno kada se pojavi na pripremama Chelseaja nakon što je zbog nastupa na Copa Americi dobio produženi odmor. Neki engleski mediji također tvrde da je u svlačionici Chelseaja došlo do velikih problema, odnosno da francuski igrači smatraju da njegova isprika jednostavno nije dovoljna.

Chelseajev senegalski napadač Nicolas Jackson je pokušao biti ‘mirotvorac’, te je na jednoj društvenoj mreži objavio fotografiju na kojoj je Fernandez s jednim mladim tamnoputim navijačem Chelseaja, a uz to je objavio svoju fotografiju na kojoj drži Argentinčev dres. No, ubrzo je maknuo obje fotografije, a špekulira se da je to učinio zbog pritiska svojih francuskih suigrača.

Chelsea je pokrenuo internu istragu o ovom slučaju i kaznit će Fernandeza financijski, ali ga se sigurno neće odreći nakon što ga je platio više od 100 milijuna funti. Nakon svih turbulencija u prošloj sezoni Chelseaju je još samo trebao ovaj gaf 23-godišnjeg Argentinca, koji je uz Palmera najveći adut Londončana za povratak u vrh engleskog nogometa.