Guardiola: Najveći test je ponovno se vratiti, ali to smo već radili

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver

Trener Manchester Cityja, Pep Guardiola, izjavio je da unatoč trenutnoj krizi u formi svoje momčadi nema namjeru odustati od borbe za povratak na pobjednički put.

City, koji je osvojio šest od posljednjih sedam naslova Premier lige, pobijedio je samo jednom u posljednjih 13 ligaških utakmica, a čak devet puta su poraženi. Ovaj niz stavio je Guardiolu pod pritisak, ali on ostaje odlučan u svojoj misiji.

“Neću odustati. Želim biti ovdje. Želim to učiniti i, s obzirom na situaciju koju imamo, to moramo učiniti. Naravno da to želim da prekinemo loš niz, svi to žele. Ne želim razočarati svoje ljude u smislu kluba, navijača, ljudi koji vole ovaj klub. Mislim da svi mi u svom poslu želimo to raditi dobro i zadovoljiti ljude. To je neporecivo, nije uopće upitno. Najveći test je ponovno se vratiti, ali to smo već radili.”

City se trenutno suočava s nizom ozljeda ključnih igrača, što Guardiola vidi kao glavni razlog za loše rezultate. Među onima koji su propustili nedavne utakmice su Rodri, koji se oporavlja od ozljede koljena, te Ruben Dias, John Stones, Ederson, Kyle Walker, Jack Grealish i Matheus Nunes, koji nisu igrali ni u posljednjem remiju protiv Evertona (1:1).

“Koliko smo godina bili nevjerojatno dosljedni, ali sada, da, malo smo pali, a glavni razlog je to što imamo toliko važnih igrača ozlijeđenih. Ali vidio sam timski duh, kako smo trenirali ovaj tjedan, koliko su fokusirani, kako pokušavaju vježbati. Vidjeli smo to protiv Evertona, ali nažalost nismo mogli postići rezultat koji smo željeli.”

“Nemam u navici pokazivati prstom u ljude i igrače, to je život, nogomet, pokušamo opet. Zbog toga smo imali toliko uspjeha, toliko naslova”, zaključio je.