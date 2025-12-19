Pratite na SK: Obala Bjelokosti brani naslov na Afričkom kupu nacija bez ključnog napadača

Podijeli :

AP Photo/Themba Hadebe via Guliver

Nogometaši Obale Bjelokosti, aktualni afrički prvaci, natjecat će se na Afričkom kupu nacija koji počinje u nedjelju u Maroku, bez napadača Sébastiena Hallera, koji je izvan terena zbog ozljede bedra.

“Igrač nije dostupan zbog ozljede zadobivene u nedjelju, 14. prosinca, dok je igrao za FC Utrecht”, naveo je bjelokošćanski Savez u priopćenju za javnost.

Sébastiena Hallera stoga zamjenjuje Evann Guessand, igrač Aston Ville, kojeg je izbornik Emerse Faé u početku naveo kao rezervu. 31-godišnji Haller već je bio ozlijeđen i prije zadnjega Afričkog kupa nacija 2023., čiji je domaćin bila Obala Bjelokosti.

Međutim, tadašnji izbornik Jean-Louis Gasset ipak ga je odabrao za turnir. Haller mu se odužio i postigao odlučujući gol u polufinalu protiv Demokratske Republike Kongo, te pobjednički gol u finalu protiv Nigerije.

