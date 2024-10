Neymar se vraća nogometu: Pratimo ga opet na Sport Klubu

Nakon više od godinu dana odsutnosti zbog ozljede, brazilska superzvijezda Neymar će u ponedjeljak opet zaigrati kada njegov saudijski klub Al-Hilal igra azijsku Ligu prvaka kod Al-Aina, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prijenos tog susreta je na Sport Klubu 3 od 18 sati.

Neymar, koji se pridružio Al-Hilalu u kolovozu 2023. iz Paris SG-a, ozlijedio je križni ligament i meniskus 17. listopada prošle godine s Brazilom u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Urugvaja. Dosad je odigrao tek pet utakmica za saudijski klub.

“Patim svaki dan kad me nema, to je ono što me najviše boli”, objasnio je igrač u suzama u videu objavljenom na YouTubeu u subotu.

“Vraćao sam se svaki put kad sam se ozlijedio, ali nikad se ne vraćam se polovično”.

Izostanak brazilske zvijezde, prema medijskim napisima plaćene oko 100 milijuna eura po sezoni, nije utjecao na rezultate njegovog novog kluba koji je prošle sezone po 19. put osvojio nacionalno prvenstvo.

