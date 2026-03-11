Oglasio se vratar Tottenhama kojeg je Tudor izvadio nakon samo 17 minuta

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Golman Tottenhama Antonin Kinsky (22) oglasio se na društvenim mrežama nakon vrlo teškog debija u Ligi prvaka protiv Atletico Madrida, koji je slavio 5:2. Mladi češki vratar napravio je dvije velike pogreške, zbog čega ga je trener Igor Tudor (47) zamijenio već u 17. minuti, kada je Atletico vodio 3:0.

Tudor ga pri izlasku iz igre nije ni pogledao, što je izazvalo brojne kritike u javnosti, pogotovo jer je upravo hrvatski trener odlučio dati priliku Kinskyju, koji nije branio još od studenoga.

VIDEO / Utakmica iz najgore noćne more: Tudor izvadio golmana nakon samo 17 minuta! VIDEO / Debakl Tudora u Madridu: Atletico mu utrpao pet komada, je li ovo njegov kraj u Tottenhamu?

Kinsky nakon utakmice nije davao izjave, ali se gotovo 24 sata kasnije oglasio na Instagramu.

Objavio je fotografiju na kojoj gleda snimku utakmice na televiziji uz poruku: “Hvala na porukama. Od sna do noćne more, pa opet do sna.”

Probleme na travnjaku stadiona Wanda Metropolitano nije imao samo Kinsky. Više igrača Tottenhama klizalo se tijekom susreta, među njima i stoper Micky van de Ven kod drugog gola.

Kinsky je kod prvog pogotka lošim dodavanjem predao loptu protivniku, a kod trećeg se spetljao prilikom ispucavanja, što je Atletico iskoristio za novi gol.