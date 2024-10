Slavni list izabrao 50 najvećih igrača u povijesti: Ronaldo nije u Top 10, na popisu i Hrvat

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Sports Illustrated je predstavio svoj izbor 50 najvećih nogometaša u povijesti, napominjući da se lista temelji na vrhunskim razdobljima njihovih karijera.

Na prvom mjestu je Lionel Messi, čije su najbolje godine između 2009. i 2012. godine, dok je Cristiano Ronaldo iznenađujuće smješten na 15. mjesto, ispod igrača poput Paola Maldinija i Roberta Baggia. Ovaj odabir izazvao je polemike, a magazin nudi objašnjenja za takve pozicije.

“Ronaldo je jednostavno igrač kojem, poput Franca Baresija, ne idu na ruku kriteriji ove liste. To nikako ne znači da ne mislimo da je fantastičan nogometaš. Statistika dokazuje da jest. Golovi to dokazuju. Pet Zlatnih lopti to dokazuje. CR7 je jedan od najboljih igrača svoje generacije. Igrač koji je tako konstantno tresao mreže da je sezona s 40 golova za njega bila pomalo razočaravajuća.”

Messijevi najbliži konkurenti na listi su njegovi sunarodnjaci Diego Maradona, koji je na drugom mjestu zbog svoje učinkovitosti i jedinstvenosti, te Pelé na trećem. Slijede ih Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Zinedine Zidane i brazilski Ronaldo, poznat kao “originalni” Ronaldo.

Luka Modrić našao se na 49. mjestu popisa 50 najboljih nogometaša u povijesti, prema Sports Illustratedu, što će obradovati hrvatske sportske fanove. Njegov vrhunac karijere, prema magazinu, bio je između 2014. i 2018. godine, kada je osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i Zlatnu loptu.

“Čovjek je te godine učinio nemoguće, osvojio je Zlatnu loptu ispred Messija i Ronalda. Okončao je desetljeće dominacije najvećih nogometnih pojedinaca i više nego zasluženo. Na samom vrhuncu moći, Modrić je vodio skromnu hrvatsku momčad do finala Svjetskog prvenstva te osvojio približno milijardu naslova Lige prvaka s Real Madridom.”