Ibrahimović iskreno otkrio zašto ne želi biti trener: ‘Previše je to posla…’

Foto: Marco Luzzani/Getty Images

Legendarni švedski napadač Zlatan Ibrahimović progovorio je o svojoj budućnosti i vidi li se kao trener.

Ibrahimović je dao intervju za Sports Illustrated. Potvrdio je da karijeru ne želi nastaviti kao nogometni trener.

“Što ako se i dalje ne vidim kao trener? Ne, trenutačno se ne vidim. Ne želim biti trener jer mi je to previše posla. Morate pokriti mnoga područja, pronaći ideje i rješenja, pripremiti se i pratiti utakmice i voditi treninge. Raditi dan i noć kao trener, čini mi se da me to ne privlači”, izjavio je Ibra.

Zatim je legendarni centarfor dodao:

“Mnogi treneri imaju filozofiju i stil igre, a onda pojedinačni igrač postaje beznačajan jer je svatko prisiljen usvojiti taktiku ili sustav kao jednu cjelinu. Naravno, trenerska filozofija je važna i služi za upravljanje momčadi. Umjesto toga, igrač ide na teren i čini razliku”, rekao je Zlatan i zaključio:

“I općenito, ne mislim da će nogomet postati dosadan. Umjesto toga, osjećam da nastavlja rasti. Samo treba biti pametan i ne zatvarati se pred novim razvojem.”