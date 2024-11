Adriano otvorio dušu i objasnio zašto je sve pošlo po krivu: ‘Ja sam najveći nogometni promašaj’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Umirovljeni brazilski nogometaš Adriano (42) i dalje povremeno privuče pažnju stranih medija, iako su njegovi dani u svjetlu reflektora već davno iza njega.

Iako je tijekom svoje karijere bio velika zvijezda i zarađivao ogromne svote novca, odlučio je povući se u svoj rodni grad Rio de Janeiro, gdje danas živi u siromašnoj četvrti Vila Cruzeiro. Kaže da mu je život u tom okruženju “sjajan”, iako priznaje da se suočava s teškim privatnim izazovima. Adriano je u tekstu za Players Tribune otvoreno progovorio o svom životu, priznajući da je alkoholičar, ali demantirao glasine o drogama i kriminalu.

“Znate li kako izgleda kada vam kažu da mnogo obećavate? Ja znam. Ali znam i kako je kad ne ispunite obećanje. Najveći nogometni promašaj: Ja. Volim tu riječ, promašaj. Ne samo zbog toga kako zvuči, već i zbog toga što je moj život veliki promašaj. To mi odgovara, uživam biti stigmatiziran.”

“Ne drogiram se, kao što neki žele prikazati. Nisam ni u kakvom kriminalu. Ne volim izlaziti po klubovima. Uvijek idem na isto mjesto u svojoj četvrti, kiosk Nana. Ako me želite sresti, navratite. Pijem skoro svaki dan”, otkriva bivši nogometaš.

Ono što ga je najviše povrijedilo, kaže, jest činjenica da je bio “obećanje koje se nije ispunilo”, iako su ga zvali “Car” zbog uspjeha u Europi.

“Dečko koji je napustio favelu i postao Car u Europi – to je nevjerojatno. Ne znam kako to objasniti. Neke stvari sam očito radio dobro. Puno ljudi ne razumije zašto sam napustio slavu i vratio se u svoju staru četvrt, gdje pijem. To je odluka koju je teško poništiti”, objašnjava.

Govori i o teškim trenucima u Italiji, kada je igrao za Inter, gdje je često osjećao duboku nostalgiju.

“Kad sam otišao u Inter, bio sam sam za Božić u svom stanu. Italija je depresivna tijekom zime – hladno je, mokro, noći padaju brzo. Bio sam nostalgičan, osjećao se loše. Srećom, Clarence Seedorf je bio sjajan prijatelj i pozvao me na večeru”, prisjeća se Adriano.

Međutim, iako je uživao u društvu, najviše je želio biti kod kuće u Rio de Janeiru.

“Bio sam sretan što sam tamo, ali nisam mogao prestati razmišljati o svojoj obitelji. Nazvao bih mamu i obitelj, a u pozadini bih čuo bubnjeve. Počeo bih plakati, popio bocu votke i bio bih jako tužan”, prisjeća se brazilski nogometaš.

Iako je bio u Milanu s ciljem poboljšanja života svoje obitelji, život u Italiji mu je postao pretežak.

“Kamere su me stalno pratile, nisam mogao disati. Ovdje, u svojoj četvrti, ne moram brinuti o tome. Nisam ovdje zbog alkohola, žena ili droge. Ovdje sam jer sam slobodan. Želim živjeti i biti ljudsko biće ponovno. Želim mir”, ističe.

Adriano priznaje da se nije mogao nositi s velikim očekivanjima koja su bila postavljena pred njega.

“Plakao sam na ramenu Morattija, trudio se za Mancinija i Mourinha, ali nisam mogao napraviti sve što su od mene željeli. Kritizirali su me svi. Sve što sam želio je vratiti se doma. Je li to pogrešno?” pita se.

Život u Rio de Janeiru donosi mu osjećaj zajedništva koji nikada nije imao u Italiji.

“Hodam ovdje bos i bez majice, igram domino i plešem s prijateljima na pločniku. Vidim svog oca u svakoj od ovih ulica. Vila Cruzeiro nije najbolje mjesto na svijetu, ali je moje mjesto”, zaključuje Adriano, objašnjavajući zašto se uvijek vraća kući – u svoju četvrt, gdje je poštovan i gdje je naučio pravu vrijednost zajednice.