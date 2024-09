Insajder: ‘Svi u PSV-u su impresionirani Perišićem’

Podijeli :

Guliver images

Ivan Perišić ostavio je dobar prvi dojam na Marca Timmera, PSV-ovog insajdera iz Voetbal Internationala, koji ističe da bi Perišić mogao imati ulogu sličnu Dušanu Tadiću u Ajaxu.

Perišić je stigao u PSV kao slobodan igrač nakon kratkog boravka u Hajduku, gdje je nakon povratka odigrao 12 utakmica i postigao jedan gol. Ranije je napravio impresivnu karijeru igrajući za klubove poput Dortmunda, Bayerna i Intera.

“Iako još nije nastupio za PSV, već je pokazao svoju vrijednost”, piše Voetbal International, a Timmer objašnjava:

“Svi u PSV-u su impresionirani podacima njegovog fizičkog stanja. Čim je došao, zatražio je da trenira s rezervama momčadi. To nije morao, ali je to htio. Želio je odmah biti tu.”

“A kad ga slušate, samo njegovo prisustvo dodaje nešto momčadi. On ima toliko puno iskustva i tako strastveno igra na najvišoj razini. Poput Dušana Tadića u Ajaxu. Trebaju vam takvi igrači. To još mora dokazati na terenu, ali bit će to u redu”, dodao je Timmer.

Perišić, koji ima ugovor s novim klubom do kraja ove sezone, mogao bi debitirati za PSV u subotu, kada momčad Petera Bosza gostuje kod Willem II.

