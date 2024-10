Nakon utakmice potukli se igrač i trener Splita. Krenulo je šakama, a završilo s kopačkama u glavu

Podijeli :

Screenshot: Makarska Televizija

Nakon pobjede Jadrana nad RNK Splitom 3:0, glavni događaj bio je sukob između igrača Splita, Rina Juginovića, i trenera Mirka Milakovića.

Juginović, zamijenjen u 17. minuti, zatražio je objašnjenje od trenera, što je dovelo do svađe koja je prerasla u tučnjavu šakama. No, to nije bilo sve.

Prema svjedocima, Milaković je u jednom trenutku udario Juginovića u glavu kopačkama koje je držao.

Daljnji sukob su zaustavili ostali igrači Splita, piše Dalmatinski nogomet.