‘Najboljeg kadeta Dinama htjela je cijela Europa, objasnili smo mu da je najbolje da ostane’

GNK Dinamo Zagreb

Mislav Ćutuk sa 17 godina potpisao je produljenje ugovora s Dinamom usprkos ponudi Juventusa.

Situaciju s Ćutukom objasnio je Marko Marić, novi Dinamov sportski direktor.

“Naš kadet je potpisao ugovor. Ističe mu ugovor, imao je potpunu slobodu, mogao je otići kamo god želi. Imao je ponuda, ali smo mu objasnili. On je dobio ponuda jer ima 17 godina, ne zbog toga što je gotov igrač”, rekao je Marić, a onda objasnio kako su Ćutuka nagovorili da ostane u Maksimiru.

“Bio je najbolji kadet Dinama, svaka momčad u Europi ga je željela. Međutim, dokazano je kako su svi igrači koji su otišli iz Dinama sa 16 godina, do 19. godine bili u puno slabijem klubu od Dinama. To je statistika, čisti dokaz. I onda smo tim igračima išli objašnjavati takve stvari, uspjeli smo. Želimo im objasniti našu viziju, stvoriti povjerenje i dati im do znanja zašto moraju ostati u Dinamu. Ako im klub daje novac koji nema smisla, to je klasični filter. Ako je nekome prioritet novac, neka ode u drugi klub, mi imamo dovoljno talentirane djece. I nikad za nekoga u 16. godini ne možete reći kakav će on biti igrač.”

Ćutuku je matični klub Neretvanac iz Opuzena. Tamo su ga primijetili skauti Dinama i prije pet godina doveli u Dinamo. Ove sezone u kadetskom prvenstvu Hrvatske Ćutuk je najbolji strijelac Dinama koji je osigurao naslov. Ćutuk je sjajan i u U-17 reprezentaciji. S dva gola pomogao je Hrvatskoj da se plasira u Elitnu rundu. U prvom kolu te runde postigao je dva gola protiv Njemačke za ukupnih 3:3. U šest utakmica za U-17 reprezentaciju Ćutuk je postigao isto toliko golova.