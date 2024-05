‘Na Rujevici je Rijeka uvijek favorit. Petković, Kulenović? Mi u obrani ćemo imati puno posla’

Podijeli :

Jonathan Moscrop / Sportimage via Guliver Images

Uoči derbija s Dinamom, govorili su igrači Rijeke Nediljko Labrović i Niko Galešić.

Lokomotiva je zaustavila Rijeku prošli vikend, ali…

“U glavama smo mi to htjeli, željeli smo uzeti pobjedu kao i u svakoj utakmici, no jednostavno je teško naći riječi kojima bih opisao tu utakmicu. Dobra stvar je ta što smo sve analizirali i odlično krenuli u treninge ovaj tjedan. U svlačionici vlada pozitivna atmosfera i imamo sve preduvjete za pravi derbi u nedjelju”, započeo je Labrović, pa pričao o Dinamu:

“Najvažnija je to utakmica ovog prvenstva gdje će se sastati dvije odlične momčadi. Očekujem jednu jako kvalitetnu i zanimljivu utakmicu u kojoj bi mogli presuditi detalji. Dinamo? Ma ne treba o njima previše trošiti riječi, kvalitetan su suparnik, ali na Rujevici je Rijeka uvijek favorit”, dodao je Labrović, pa riječ prepustio Galešiću.

“Atmosfera u momčadi je odlična, mislim da nas poraz nije poremetio. Jednostavno, moramo pred našim navijačima protiv Dinama pokazati pobjednički gard i uzeti sva tri boda da na kraju možemo opet pričati o naslovu”, rekao je Galešić, pa otkrio recept za pobjedu protiv Dinama.

“Mislim da će utakmica biti jako teška i zahtjevna, Dinamo je jako kvalitetna momčad i trenutno su u odličnoj formi, no na našem stadionu smo mi favoriti i jednostavno, ako želimo ostati u utrci, onda moramo pobijediti utakmicu. Utakmica bi mogla biti slična kao i protiv Lillea na početku sezone, i tada smo morali ići po pobjedu, a to smo kroz 90 minuta igre i učinili, vjerujem da ćemo to moći napraviti i protiv Dinama. Agresivno prema naprijed, dobro ih stisnuti i natjerati ih na greške.”

Malo se još dotaknuo poraza od Lokosa u Zagrebu.

“Nismo bili na nivou u Zagrebu, a pokušat ćemo da ostane ovako kako je i do sada kada je Rujevica u pitanju. Petković, Kulenović? Mi u obrani ćemo sigurno imati puno posla. Znamo kvalitete Petkovića, a Kulenović ima dubinu, skok, morat ćemo biti na svom maksimumu da mrežu sačuvamo u ovom dvoboju, a u tome bi im trebala pomoći i rasprodana, raspjevana Rujevica. Kroz cijelu sezonu, a pogotovo kroz ovaj drugi dio što su navijači napravili za nas, nemam riječi kojima bih to opisao. Nadam se samo da ćemo im pobjedom u nedjelju zahvaliti. Pritisak? Ma nema ga, mi smo već u ovoj sezoni jako puno toga napravili, no naravno, kada si već ovako blizu, onda želiš, pa nekako i moraš doći do tog trofeja. Jako puno smo radili kroz sezonu, svi igrači su na maksimumu, i mislim da se trebamo nagraditi trofejem da budemo što sretniji na kraju sezone.”