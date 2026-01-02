Mladi francuski nogometaš stradao je u požaru u Švicarskoj i bori se za život

Podijeli :

FC Metz

Mladi francuski nogometaš Tahirys Dos Santos teško je stradao u požaru koji je izbio na švicarskom skijalištu Crans-Montana.

Kako izvještavaju lokalni mediji, 19-godišnjak je zadobio ozbiljne opekline te je hospitaliziran, a liječnici se bore za njegovo stanje.

Dos Santos je član Metza, gdje nastupa za drugu momčad. Rođen je u Francuskoj, a prve nogometne korake napravio je u niželigaškim klubovima u Švicarskoj prije nego što je stigao u Metz. Prema zasad dostupnim informacijama, njegovo zdravstveno stanje i dalje je vrlo teško.

Tragedija se dogodila tijekom novogodišnjeg slavlja u jednom od najpoznatijih švicarskih zimovališta. Prema posljednjim podacima, u požaru je smrtno stradalo 40 ljudi, dok je najmanje 115 osoba ozlijeđeno.