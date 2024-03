Milošević: Nismo bili na nivou, ali nećemo sada o tome

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Dok ostale reprezentacije uglavnom razmišljaju o prijateljskim utakmicama, Bosna i Hercegovina Save Miloševića razmišlja o utakmici polufinala doigravanja za Europsko prvenstvo.

Utakmica protiv Ukrajine igra se na Bilinom polju u Zenici u četvrtak (20.45 sati). Dan uoči utakmice izbornik Savo Milošević i kapetan Edin Džeko pričali su o utakmici.

“Imam osjećaj da je ovo prvi put da se ništa ne očekuje. Kad dođeš do playoffa, to je najbrži put do velikog natjecanja. Jedna ili dvije utakmice, pa lakše je nego deset utakmica. Ako pogledamo naše zadnje utakmice, Ukrajinci su favoriti, ali to su različite utakmice i nema favorita. Šanse su 50:50. Sve zavisi od nas”, rekao je Džeko.

Savo Milošević otkrio je svoja očekivanja i koliko je momčad spremna.

“Moram se ponoviti. Vjerujem u pozitivan rezultat, dečki također. Moramo biti svjesni da će biti teško, a rekao sam već da znam da možemo. Znao sam i prije ove utakmice da imamo kvalitetu za slavlje i to trebamo opravdati.”

Izbornik je upitan i da li je Huseinbašić blizu prve postave?

“Ne mogu govoriti o momčadi, ali mogu reći da sam uvjeren da će Huseinbašić sigurno predstavljati dodatnu kvalitetu za našu budućnost. Koliko će igrati u ove dvije utakmice, o tome ne mogu govoriti”, rekao je Milošević.

Trener Zmajeva govorio je i o atmosferi.

“To puno znači. U teškim trenucima kada te publika nosi daješ više od svojih mogućnosti. Publika je 12. igrač, tako je. Sve što je bilo treba zaboraviti, nismo bili na nivou, ali nećemo sada o tome. Energiju možemo izgubiti samo ako o tome razmišljamo. Moramo se okupiti svi zajedno, od vas novinara, navijača i ostalih.”

Milošević je dodao da momci vježbaju i penale, te da je i to jako bitno ako utakmica završi neriješeno.

“Dobro je to vježbati, probali smo, probat ćemo opet”, rekao je trener Milošević.

Milošević je govorio i o golmanima. Vratio se iskusni Ibrahim Šehić, koji je na zalasku karijere, Nikola Vasilj je na pragu Bundeslige sa St. Paulijem, a Kenan Pirić odlično brani na Cipru.

“Nisam stručnjak za golmane. Kod golmana mi je bitno kako se osjećam kad ih vidim na golu. Imam povjerenja u ovu trojicu momaka, svaki od njih može zabiti.”

Pobjednik susreta između Bosne i Hercegovine i Ukrajine igrat će protiv boljeg iz susreta Izraela i Islanda za plasman na Europsko prvenstvo.

“Znamo dosta o njima, ali fokus je na Ukrajincima. Vidjet ćemo i njihovu utakmicu”, dodao je trener Milošević.