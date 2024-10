Southgate: Neću raditi narednih godinu dana kao trener, to je sigurno

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Bivši izbornik engleske nogometne reprezentacije Gareth Southgate (54) izjavio je kako se još najmanje godinu dana neće vratiti trenerskom poslu.

Southgate je podnio ostavku u srpnju ove godine nakon engleskog poraza u finalu EURO-a od Španjolske.

“Gordi Albion” je vodio 102 utakmice predvodeći momčad do polufinala Svjetskog prvenstva 2018. godine, kao i do finala EURO-a 2020. i 2024. godine. Pod Southgateom, Engleska je također stigla i do četvrtfinala na Svjetskom prvenstvu 2022.

“Neću raditi narednih godinu dana, to je sigurno. Moram pružiti sebi dovoljno vremena za dobre odluke. Kada napustite zaista važan posao morate svom tijelu i umu pružiti vrijeme. Uživam u životu, ne žurim,” prenosi BBC izjavu engleskog nogometnog stručnjaka.

Dodao je kako je imao mnogo različitih ponuda, ali i poziva za razna predavanja.

“Imam 54 godine i želim uživati kako bi u idućih 10 do 15 godina bio motiviran. Najvažnije je da imam dovoljno vremena za donošenje dobre odluke,” dodao je Southgate.

Istaknuo je kako neće biti izbornik neke druge reprezentacije, kao i da će biti oprezan prije nego što se vrati klupskom nogometu. Prethodno je trenirao Middlesbrough od 2006. do 2009. godine.

“Klubovi mogu biti uspješni samo ako je sve usklađeno, kroz klub. Kao trener mislite da ste najvažnija osoba. Sjedio sam u svakoj sobi za sastanke u našoj zemlji osam godina i shvatio da ste samo mali djelić u cijeloj ovoj stvari,” poručio je.