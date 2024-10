Pogba otvorio dušu: ‘Loše podnosim poraze, ali nisam varalica’

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver Images

Paul Pogba uskoro bi se trebao vratiti nogometu nakon što mu je smanjena suspenzija zbog dopinga.

Pogba (31) je prvotno bio suspendiran na četiri godine, a onda mu je nedavno kazna smanjena na 18 mjeseci presudom CAS-a u Lausannei.

Francuski nogometaš trebao bi se vratiti trenažnom procesu s Juventusom u siječnju 2025. godine, a moći će zaigrati ponovno u ožujku iste godine.

Razlog njegove suspenzije bio je pozitivan test na testosteron poslije pobjede torinskog kluba nad Udineseom 3:0 u prvom kolu Serie A prošle sezone.

VEZANA VIJEST Isti sud koji je odbio žalbu Vuškovića sada je skratio suspenziju Paulu Pogbi

Kako je i najavio, Pogba se žalio CAS-u i uspio je, za razliku od hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića čija je žalba istoj instituciji bila odbijena.

U intervjuu za Sky Sports Pogba se osvrnuo na ovaj slučaj:

“Oni koji me znaju, isto tako znaju da nikad ne bih namjerno uzeo doping. Iskrena sam osoba. Da sam to uzimao, priznao bih. Ali to nisam ja, nisam varalica.”

Dodao je:

“Volim sport, volim nogomet i nikad ne bih varao. Loše podnosim poraze, ali nisam varalica.”