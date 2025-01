Marseille samo do boda na domaćem terenu

Podijeli :

Guliver

U posljednjem susretu 18. kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille i Strasbourg su odigrali 1-1.

Treći je to remi rezultatom 1-1 odigran u nedjelju u Le Championnatu. Identičnim rezultatom završile su i utakmice St Etienne – Nantes, te Reims – Le Havre.

Strasbourg je poveo u 23. minuti golom Emanuela Emegha. OM je bio korak do izjednačenja u 38. minuti, no Luis Henrique nije zabio. Isti je igrač imao sjajnu priliku i u 64. minuti, no ovoga puta je pogodio stativu.

Marseille je ipak uspio izjednačiti u 68. minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Mason Greenwood.

Prekršaj je skrivio Andrey Santos oborivši Robinia Vaza. Samo četiri minute kasnije Emegh je ponovo mogao šokirati Velodrome. Nakon odličnog proigravanja jurnuo je sam prema suprničkim vratima, pucao je preko Jeronima Rullija, ali je pogodio okvir gola.

U 79. minuti do gola je mogao i Vaz, ali je sa svega pet, šest metara prebacio gostujuća vrata.

Identičnim rezultatom je okončan i susret između Saint-Etiennea i Nantesa.

Gosti su poveli u 14. minuti golom Mosesa Simona, a izjednačio je Augustine Boakye u 86. minuti.

Rezultatom 1-1 okončan je i susret između Reimsa i Le Havrea čime su gosti prekinuli niz od šest uzastopnih poraza.

Marshall Muntesi je doveo domaćine u prednost u 26. minuti, a izjednačio je Emmanuel Sabbi u 67. minuti.

Jedinu pobjedu u nedjelju su ostvarili nogometaši Angersa porazivši Auxerre sa 2-0.

Angers je poveo u 18. minuti nakon autogola Sinalyja Diomandea. Novi problemi za goste stigli su samo četiri minute kasnije kada je isključen Gabriel Osho. Domaćin je pitanje pobjednika razriješio u 47. minuti golom Estebana Lepaula.

Na ljestvici vodi PSG sa 46 bodova, Marseille ima 37, a Lille 32 boda.