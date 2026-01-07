Manchester City dogovorio četvrti najveći transfer u povijesti kluba

Nogomet 7. sij 20269:38 0 komentara
xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Fabrizio Romano javlja da je dogovoren transfer.

Manchester City dogovorio je četvrti najveći transfer u svojoj povijesti. Na Etihad uskoro stiže Antoine Semenyo. Dogovor između Cityja i njegovog dosadašnjeg kluba Bournemoutha postignut je uz odštetu od 75 milijuna eura, a transfer će biti dovršen nakon što Semenyo uspješno prođe liječničke preglede.

Cityju je to najveći transfer u ovogodišnjem zimskom prijelaznom roku, a četvrti je najveći transfer u povijesti Cityja nakon dolazaka Jacka Grealisha, Joška Gvardiola i Kevina de Bruynea.

