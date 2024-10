Pred Hrvatsku su bez pobjede godinu dana: ‘Prolazimo kroz tešku fazu, ali izbornik mora ostati’

Podijeli :

Škoti se za utakmicu s Hrvatskom pripremaju uz kritike i sumnje zbog lošeg rezultatskog niza, a izbornikova klupa se itekako trese

Škotska stiže u Zagreb u subotu tražeći svojevrsno iskupljenje. Nakon što su prošle godine osigurali plasman na Euro i vratili duh slavnih nogometnih dana, atmosfera se ponovno pogoršala. Izbornik Steve Clarke suočen je s kritikama javnosti jer Škotska već godinu dana nije zabilježila pobjedu u ozbiljnoj utakmici. Osim pobjede protiv Cipra (3-0) u rujnu prošle godine u kvalifikacijama za Euro, jedina im je pobjeda protiv Gibraltara (2-0) u prijateljskom susretu. U tom periodu zabilježili su devet poraza i četiri remija.

Unatoč lošim rezultatima, Clarke i dalje uživa podršku igrača i Saveza, ali svima je jasno da se od prošlih uspjeha ne može živjeti i da momčad mora popraviti rezultate. Posebno su važni nadolazeći susreti s Hrvatskom i Portugalom u Ligi nacija, koji bi mogli biti ključni za Clarkeovu budućnost. Ipak, igrači to ne vide tako dramatično. Napadač Torina Che Adams, koji bi trebao predvoditi škotski napad u Zagrebu, izjavio je: “To je nogomet, uvijek se suočavaš s kritikama, ali izbornik Clarke napravio je nevjerojatan posao za ovu reprezentaciju. Svi ga jako poštujemo zbog onoga što je postigao i vjerujemo da je on savršen čovjek za ovaj posao.”

Priznaje ipak Adams da Škotska nije u pozitivnom razdoblju.

“Prolazimo kroz jednu tešku fazu, ali mi smo u A skupini Lige nacija, igramo protiv suparnika više klase, a to je dokaz koliko smo napredovali zadnjih godina. Bili smo na dva zadnja Eura, a to je bonus za čitv škotski nogomet. Moramo samo ostati ponizni i dalje vrijedno raditi. To će nam se sigurno vratiti.”

Žele Škoti u subotu u Zagrebu okrenuti novu stranicu, ponovno početi pobjeđivati. Adams tvrdi da su spremni na to i da se strahuju niti od Hrvatske niti od Portugala.

“Jedva čekam te utakmice. Hrvatska i Portugal su velike momčadi, ali to je ono što svaki škotski navijač želi. Da igramo protiv najboljih i pokažemo koliko smo napredovali zadnjih godina. Pobijedili smo momčadi poput Španjolske, imamo samopouzdanja, a kad imamo svoju večer, onda možemo svladati svakoga. Prati nas dobar momčadski duh, svi guramo u istu stranu i vjerujem da će se sve to vidjeti u ove dvije utakmice. Daleko od toga da smo razočarali u prve dvije utakmice, od Poljske smo primili gol iz jedanaesterca u zadnjoj minuti, ali odigrali smo dobro i zaslužili više. U drugoj utakmici vodili smo u Portugalu, a Ronaldo nam je zabio pred sam kraj i odnio bod. Imali smo puno nesreće, samo trebamo nastaviti u istom smjeru i rezultat će sigurno doći”, uvjeren je Che Adams uoči gostovanja u Zagrebu.